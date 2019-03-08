مقتل شخص واصابة 4 آخرين بجروح بحادثي سير في اللبوة والجديدة

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن مقتل شخص واصابة 4 آخرين بجروح.في حادثي سير على طريق بعلبك الهرمل في كل من قريتي اللبوة والجديدة.

وفي تفاصيل حادث اللبوة ان "بيك اب" من نوع هينو اصطدم بحائط على جانب الطريق العام وفارق سائقه اللبناني جهاد نوح ( 30 سنة) من بلدة عرسال الحياة بعد ان تفاجأ بحادث سير اخر بين سيارة بداخلها 3 شبان من آل دندش اصيبوا بجروح متوسطة و"بيك اب" متوقف على جانب الطريق.

اما حادث بلدة الجديدة فوقع عندما اصطدم "بيك اب" يقوده السوري محمود مجهول باقي الهوية بعمود كهرباء على جانب الطريق، ما ادى الى اصابته بجروح خطرة حيث عمل الصليب الاحمر اللبناني على نقله الى مستشفى الهرمل الحكومي.