بطيش: حماية المستهلك تبدأ من المستهلكين الصغار

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أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن "حماية المستهلك تبدأ من المستهلكين الصغار، لأنهم المستقبل والجيل الجديد الذي نراهن عليه". وقال"ان دور حماية المستهلك ليس فقط معاقبة مخالفي القوانين والانظمة انما توعية المواطنين وتثقيفهم حول حقوقهم".



كلام بطيش جاء في خلال مشاركته في المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتوعية المستهلكين الصغار من 6 الى 13 عاما حول سلامة الغذاء التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة في مجمع "السيتي مول" في الدورة.



هذا النشاط هو واحد من سلسلة نشاطات في اطار اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف في 15 من الشهر الجاري.



وقد شكر بطيش مديرية حماية المستهلك على جهودها، واعداً "باستكمال هذه الحملة في جميع المناطق" وقد قام موظفو وزارة الاقتصاد برفقة طلاب جامعيين باستقبال الأولاد الصغار الذين كان يتسوقون مع اهلهم ورافقوهم في جولة تثقيفية حول حقوقهم كمستهلكين، وحول كيفية تراتبية شراء لائحة الاغراض، والتدقيق في التواريخ والمحتوى واللغة، وسلامة المنتجات.



وكانت الوزارة قد اطلقت حملة توعية للمستهلكين الصغار تضمنت فواصل اعلامية ارشادية قصيرة تحت عنوان "سليم وفهيم" تتناول مواضيع تتعلق بالسلامة الغذائية.



وقد شاركت الشخصية الكرتونية فهيم في الحملة ورافقت الصغار في جولاتهم والتقطوا صورا تذكارية معها.