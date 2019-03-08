حزب الله: ما ورد في وكالة الأنباء المركزية لا يعني حزب الله بتاتاً

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بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله :

دأبت وكالة الأنباء المركزية منذ فترة طويلة على نشر مواقف تنسبها إلى مصادر في حزب الله، ولقد أكدنا مراراً وتكراراً للوكالة المذكورة ولوسائل الإعلام كافة أنه لا توجد لدينا مصادر في حزب الله أو مصادر مقربة منه، ودعوناها مراراً، مباشرة ومشافهة، وذكرّنا مسؤوليها وكبار الموظفين فيها بموقفنا المعروف والكف عن اختراع الأحاديث والمواقف التي تنسبها إلى المصادر المزعومة.

إننا نؤكد مجدداً أن ما ورد في وكالة الأنباء المركزية اليوم، كما في السابق، من أخبار منسوبة إلى حزب الله أو مقربين منه لا يعني حزب الله بتاتاً، وندعو الوكالة ووسائل الإعلام الأخرى إلى التحلي بالصدق والأمانة واستقاء الأخبار من العلاقات الإعلامية في حزب الله ومن المواقف والتصريحات العلنية المنشورة.