مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : هدف الترتيبات المتخذة خلال انعقاد مجلس الوزراء تنظيم عمل الاعلاميين وليس منعهم من التواصل مع الوزراء

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

تتناول وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تصريحات وتعليقات حول الاجراءات التي اتخذت في قصر بعبدا أمس، لمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

توضيحاً للواقع، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على ان الترتيبات المتخذة هدفها تنظيم عمل الاعلاميين المعتمدين وتسهيله، وليس منعهم من التواصل مع الوزراء كما يروّج البعض، لان اصحاب المعالي الراغبين في لقاء الاعلاميين يمكنهم الحضور الى القاعة الخاصة بهم ساعة يشاؤون، لا سيما وانها لا تبعد عن قاعة مجلس الوزراء سوى خطوات قليلة، فاقتضى التوضيح.