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الوكالة الأميركية للتّنمية الدولية ومؤسّسة ميشال عيسى للتّنمية المحليّة تقدّمان عرضاً عن كيفيّة تطويرأعمال الشّركات في جبيل

8
MARCH
2019
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أقام مشروع تطوير الأعمال في لبنان (LED) المموّل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بالشّراكة مع مؤسّسة ميشال عيسى للتنمية المحلّية (MIF)، عرضاً عن كيفيّة تطوير أعمال الشّركات وذلك يوم الجمعة 8 آذار 2019 في فندق بيبلوس سورمير-جبيل.

 

حضر اللّقاء ممثلو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID)) ورئيس مؤسّسة ميشال عيسى للتنمية المحلية الدكتور طوني عيسى ورجال أعمال ضمن نطاق منطقة جبيل. توجّه العرض الى الشّركات والمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة الحجم بحيث تم تعريفهم الى كيفيّة تطوير أعمالهم في ظل التّحديات التي يواجهها القطاع الخاص وذلك من خلال الدّعم الفني الذي يوفّره مشروع تطويرالأعمال في لبنان (LED) المصمّم خصّيصاً لمساعدة كل شركة ومؤسّسة في زيادة مبيعاتها والدخول الى أسواق جديدة وبالتالي خلق فرص عمل لللبنانيين.

 

افتُتِح العرض بكلمة للدكتور طوني عيسى أكّد فيها على أنه لا بدّ من ورشة إصلاحية شاملة وواسعة للتصدي لجميع المشاكل السياسية والإقتصادية السائدة. وذلك من خلال دعم القطاع الخاص وتمكينه كونه عصب الإقتصاد والرافعة لبناء الدولة القوية عبر تمتين قطاع الأعمال وتوسعته ليشمل جميع المناطق اللبنانية وليس فقط العاصمة.

 

ومن خلال شرحه لهدف مشروع تطوير الأعمال في لبنان (LED) وقدرته على دعم قطاع الأعمال الجبيلي وإتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب ومساعدتهم على تطوير أعمالهم أكّد الدكتور عيسى على أهداف مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلّية من تعزيز القدرات العامة للمجتمع المحلّي وتحفيز المواطنين على البقاء في قراهم ودعم التكامل بين المناطق.

 

ثمّ قدم نائب المدير العام في مشروع تطوير الأعمال في لبنان (LED) السّيد ابراهيم باشا عرضاً عرّف من خلاله الحضور على مشروع تطويرالأعمال في لبنان.

 

بعدها كانت مناقشة مع الرئيس التنفيذي لشركة Standards HRC السيد هادي صفا حول كيفيّة الدخول الى أسواق جديدة بجدارة، تلا ذلك مداخلة للسيد أحمد صلح نائب الرئيس العام لشركة Food and Drug Corporation تمحورت حول كيفيّة تأمين إدارة فعّالة.

 

ثم شرحت مستشارة الأعمال السيدة نادين طوق كيفيّة الإستفادة من مشروع تطوير الأعمال في لبنان وكان لافتاً تفاعل الحضور الذي أبدى اهتمامه بالمشروع .

 

وخُتم اللّقاء بجلسة تعارف ومناقشة مع رجال الأعمال المشاركين.

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