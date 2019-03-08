عطالله تابع مع ماريو عون وشخصيات ملفات تتعلّق بعودة المهجرين

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عرض وزير المهجرين غسان عطالله، في مكتبه في مبنى الوزارة في ستاركو، لقضايا تتعلق بملفات عودة المهجرين وقضايا خدماتية وإنمائية مختلفة.

ولهذه الغاية، إستقبل الوزير عطالله النائب ماريو عون والأب سليم مخلوف ورئيس جمعية "النورج" فؤاد أبو ناضر.

بعدها، إلتقى عطالله رئيس بلدية بريح صبحي لحود وأعضاء من المجلس البلدي ومختاري البلدة الياس خليل ويزيد جاسر وإطلع منهم على ما آلت إليه مصالحة بريح والملفات العالقة.

وأكد وزير المهجرين "الشروع في العمل لإنجاز لوائح إسمية باللذين افادوا من التعويضات والأسماء المتبقية التي لها حقوق في الوزارة لناحية تأكيد أحقيتها من أجل إدراجها في اللوائح وتوقيعها كوثيقة نهائية تنصف جميع الأهالي المستحقين في بلدة بريح كما حصل في المصالحات السابقة".