هددها وابتزها مادياً وجنسياً..!

A + A -

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 5/3/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد مجهول بجرم انتحال صفة وابتزاز مادي وجنسي بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من معرفة هوية المشتبه به ومكان تواجده.

بتاريخ 6/3/2019 وفي محلة برج حمود، تم توقيفه ويدعى:

- ا. س. (مواليد عام 1993، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بتهديد المدعية بنشر صورها وابتزازها مادياً وجنسياً بمساعدة وتشجيع من صديقه (ب. ك.، مواليد عام 1994، لبناني).

بنتيجة المتابعة المكثفة، أوقف الأخير وبالتحقيق معه، اعترف بمساعدة (ا. س.) وتشجيعه بابتزاز وتهديد المدعية.

أودعا القضاء المختص مع المضبوط، بناء على اشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.