رئيس الجمهورية التقى وزيرة الطاقة والمياه ورئيس بعثة البنك الدولي

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الرئيس عون مستقبلا رئيس المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا: للمرجعيات الدينية دور في مساعدة الدولة في مكافحة الفساد ووحدة الكنائس ضرورية

القس قصاب لرئيس الجمهورية: نقدر مواقفكم ونضع امكانات الطائفة بتصرفكم

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على دور المرجعيات الدينية في مساعدة الدولة في مسيرة مكافحة الفساد، لاسيما وان هذه المرجعيات على صلة دائمة بالمواطنين من خلال مؤسساتها الدينية والتربوية والاجتماعية.

ونوه الرئيس عون بدور الكنيسة المشرقية في تعزيز القيم الروحية والثقافية والاجتماعية، مشددا على ضرورة وحدة الكنائس المسيحية ومقاربة التحديات الراهنة بارادة واحدة.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله الرئيس الجديد للمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس جوزف قصاب مع اعضاء المجمع الذين هنأهم بانتخابهم متمنيا لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة.

وخلال اللقاء، الذي حضره نائب الطائفة القس الدكتور ادغار طرابلسي، اعرب القس قصاب عن تقدير ابناء الطائفة لمواقف رئيس الجمهورية والحكمة التي يقود بها شؤون البلاد، واضعا امكانات الطائفة بتصرفه.

وبعد اللقاء تحدث القس قصاب فقال: "تشرفنا بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة انتخاب رئيس جديد للمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا ولجنة تنفيذية جديدة وقد تداولنا مع فخامته بالشؤون المحلية والاقليمية والدولية ونوّهنا واشدنا بجهود فخامته على صعيد الانجازات الامنية والرقابية والبيئية والادارية ومكافحة الفساد والارهاب المتغلغل في كافنة انحاء العالم. ونوهنا ايضا بحكمة ورؤية وصلابة وعزم فخامته على متابعة المسير من اجل قيادة لبنان وشعبه الى الكرامة والعزة والسيادة والاعتناء بكافة حاجات الشعب ومعاناته. ندعو الله ان يحفظه ويعضد جهوده".

واضاف: "كما استعرضنا جهود الطائفة من كافة النواحي التربوية والانسانية والاجتماعية وامتدادها خارج لبنان من اجل خدمة قضايا الوطن وشعبه وتأمين حاجات النازحين من السوريين كي يعودوا الى ديارهم عودة آمنة وكريمة"، لافتا الى "اننا على تواصل دائم مع نائب الطائفة القس ادغار طرابلسي في كل ما يتعلق بحقوق ابناء الطائفة".

وضم الوفد المرافق للقس قصاب: القس مكرديتج قره كوزيان، الشيخ فوزي داغر، القس حبيب بدر، القس ليفون مقصوديان، القس عماد زعرب، القس اندرو سلامة، والقس سليم صابونجي.

وزيرة الطاقة والمياه

الى ذلك، عرض الرئيس عون مع وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى بستاني عمل الوزارة والمشاريع التي تتم برمجتها في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

كذلك، استقبل الرئيس عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان السيد كريس جارفيس على رأس وفد من الصندوق، في حضور المستشارة الرئيسية في رئاسة الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم والمدير العام للرئاسة الدكتور انطوان شقير ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدول العربية السيد فادي عسلي.

وتم خلال اللقاء التداول في الاوضاع المالية في البلاد وتوجهات الحكومة اللبنانية المقبلة في ضوء الواقع المالي الراهن والاصلاحات المرتقبة التي تنوي الحكومة اعتمادها في مجالات عدة. وسيعود الوفد الدولي الى بيروت خلال الاشهر الثلاثة المقبلة لمتابعة تطور الوضع المالي في لبنان.