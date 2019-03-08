توقيف الرأس المدبّر!

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أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه "بعد تكاثر عمليات سرقة السيارات وخصوصاً من نوع "هيونداي توكسون" ولا سيما من محافظتي البقاع وجبل لبنان، بتاريخ 7/3/2019 وفي بلدة بريتال، ونتيجة لعمليات الرصد الدقيقة، داهمت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، وكر أحدأخطر المطلوبين للقضاء، ويدعى: م. ي. (مواليد عام 1989، لبناني) الملقب "حسن الشايب".

ضبطت بحوزته سلاحاً حربياً مع /10/ مماشط مختلفة، ومسدساً مع /3/ مماشط و/52/ طلقة، /4/ أجهزة خلوية، وجهاز لاسلكي عدد /2/ يستخدمهما للتنسيق مع المطلوبين في المنطقة ومبلغاً مالياً.

بالتحقيق معه، اعترف بترأسه عصابة لسرقة السيارات، وإقدامه على أكثر من /50/ عملية لسيارات نوع هيونداي. وهو مطلوب للقضاء بموجب أكثر من /22/ مذكرة قضائية بجرائم: مخدرات، سلب، تأليف عصابة سرقة، مقاومة رجال السلطة، إطلاق نار. وقد تبين انه يستخدم أثناء تنقلاته، هوية شقيقه المتوفي لإخفاء هويته.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".