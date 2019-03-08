living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 آذار 2019

8
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء
قالت مصادر أوروبية أن موعد الحادي والعشرين من آذار سيكون مفصليا في العلاقات الأوروبية الإيرانية لجهة وضع الآلية المالية للتبادل التجاري موضع التنفيذ وأن هذا اليوم الذي يمثل عيد النوروز لدى الإيرانيين هو بداية السنة المالية والموعد الذي تعتقد أوروبا أن التحذيرات الإيرانية من نفاذ الوقت الممنوح لأوروبا لحسم أمر الآلية المالية ينتهي عنده وتسارع اوروبا لبلوغه وقد تم ترتيب كل شيئ خصوصا مع قبول إيران الإنضمام لمعاهدة مكافحة تبييض الأموال

الجمهورية
تمنّى مرجع سياسي أن تسري نتائج مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الأردن على أعمال القمة العربية المقبلة في تونس وتحديداً لجهة الرفض الكلي للتطبيع.

تتردد معلومات أن من ضمن شبكة الفساد في الدولة أفراد في جهاز غير مدني ينتمون إلى تيار بارز تتم تغطيتهم وعدم المسّ بهم.

فسّر المراقبون الإستقبال الكبير الذي أقامه رئيس حزب سياسي لشخصية غريبة بأنها تنطوي على مسائل في اتجاه الداخل والخارج وبأنه ما يزال صاحب حضور كبير في البلد ورقمًا صعبًا في السياسة الداخلية.

اللواء
همس
اهتم دبلوماسي بارز زار بيروت باحتمالات التعايش، داخل المكوّنات المؤلفة للحكومة الحالية..

غمز
يلاحظ نواب في تكتل منافس أن تقاربًا يحدث بين كتلتين، بما في ذلك التنسيق في الحقل الوزاري..

لغز
مضى على مرسوم يرتب حقوقاً مالية لأفراد في مؤسسة مستقلة ما يزيد عن 8 أشهر، من دون أن يعرف مصيره، بعدما وضعت الفقرة الثانية من المادة 56 على الرف!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout