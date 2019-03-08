أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 آذار 2019

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البناء

قالت مصادر أوروبية أن موعد الحادي والعشرين من آذار سيكون مفصليا في العلاقات الأوروبية الإيرانية لجهة وضع الآلية المالية للتبادل التجاري موضع التنفيذ وأن هذا اليوم الذي يمثل عيد النوروز لدى الإيرانيين هو بداية السنة المالية والموعد الذي تعتقد أوروبا أن التحذيرات الإيرانية من نفاذ الوقت الممنوح لأوروبا لحسم أمر الآلية المالية ينتهي عنده وتسارع اوروبا لبلوغه وقد تم ترتيب كل شيئ خصوصا مع قبول إيران الإنضمام لمعاهدة مكافحة تبييض الأموال

الجمهورية

تمنّى مرجع سياسي أن تسري نتائج مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الأردن على أعمال القمة العربية المقبلة في تونس وتحديداً لجهة الرفض الكلي للتطبيع.

تتردد معلومات أن من ضمن شبكة الفساد في الدولة أفراد في جهاز غير مدني ينتمون إلى تيار بارز تتم تغطيتهم وعدم المسّ بهم.

فسّر المراقبون الإستقبال الكبير الذي أقامه رئيس حزب سياسي لشخصية غريبة بأنها تنطوي على مسائل في اتجاه الداخل والخارج وبأنه ما يزال صاحب حضور كبير في البلد ورقمًا صعبًا في السياسة الداخلية.

اللواء

همس

اهتم دبلوماسي بارز زار بيروت باحتمالات التعايش، داخل المكوّنات المؤلفة للحكومة الحالية..

غمز

يلاحظ نواب في تكتل منافس أن تقاربًا يحدث بين كتلتين، بما في ذلك التنسيق في الحقل الوزاري..

لغز

مضى على مرسوم يرتب حقوقاً مالية لأفراد في مؤسسة مستقلة ما يزيد عن 8 أشهر، من دون أن يعرف مصيره، بعدما وضعت الفقرة الثانية من المادة 56 على الرف!