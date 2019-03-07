في لبنان: اغتصاب جماعي لقاصر وتهديد بنشر فيديو .. هذه التفاصيل!

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ادّعى م.ح. بتاريخ 2019/03/05 بأنّ ابنه ا.ح. تعرّض للتحرش الجنسي والإغتصاب لمرّات عدّة من قبل عدد من الأشخاص هم: خ.ك. وع.ا. وج.ع. وق.ع. وع.ك. وذلك في بلدة ديرعمار. وصرّح الوالد بأنّ ابنه اعترف له بالأمر بعدما قام ع.ك. بسلبه هاتفه وابتزّه، وهدّده في حال فضح أمره بعرض فيديو اغتصابه على مواقع التواصل الإجتماعي.



وبناءً لإشارة القضاء المختص، فتح تحقيق بالحادث، وبعد الإستماع الى إفادة القاصر بحضور مندوبة الأحداث، أكّد على أقوال الوالد، وأفاد أيضاً أنّه تم الاعتداء جنسياً على طفل آخر يدعى ب.ع. والذي أكّد بدوره على تعرّضه للإغتصاب.



وبنتيجة المتابعة وفي بلدة دير عمار نطاق فصيلة البداوي، أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات كلّاً من القاصر ق.ع. (2002 ) والقاصر ج.ع. (2001) وخ.ك. كما تمّ توقيف ع.ك. وع.ا. واللذين اعترفوا بما نسب اليهم.