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أن يوزِّع وزير الصناعة خلال جلسة مجلس الوزراء ربطات عنق للوزراء، ومناديل للوزيرات، "صنع في لبنان"، تشجيعاً للصناعة اللبنانية، خطوة رمزية جميلة.

وأن يصدر وزيرا الصناعة والتربية قرارا بمنع السفر على حساب الخزينة اللبنانية تحت عنوان التقشف، خطوة رمزية أجمل، بكونها مقرونة بإجراء عملي.

غير أن الخطوة غير الرمزية، لا بل الفعلية، الأجمل من الأمرين، ومن كل ما يمكن أن يقدم عليه أي وزير من أي طرف سياسي في هذا الإطار، قد تكون في إجابة الطبقة السياسية بشكل عام، على الأسئلة الكبيرة التي جدد جبران باسيل طرحها اليوم في مجلس النواب، بعدما كان رفع الصوت في شأنها في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، اثر إقرار الدرجات الست...

إلى أين تريدون الذهاب بلبنان؟ سؤال كبير من رئيس أكبر تكتل نيابي إلى مجلس النواب، ومن خلاله إلى القوى السياسية الممثلة فيه وفي الحكومة، إزاء الخطر الكبير على المالية العامة، الذي تتطلب مواجهته اتخاذ قرار سياسي كبير ... فهل نكمل بنهج افلاس الدولة ام نضع حداً له؟

وعلى مرأى نواب الأمة اللبنانية ومسعهم، قال باسيل: لا يمكن أن نستمر في هذا النهج المدمر للدولة الذي نطلق عليه صفة "الحق المكتسب"، فهو من خارج سياق القانون والمنطق، ونمنحه لفئة معينة على حساب جميع اللبنانيين... ففيما كان علينا أن نتخذ قرارات تخفف حجم الانفاق، إذا بنا نفتح باب التوظيفات وزيادة الرواتب والتقديمات والمكافآت... علينا ان نواجه الواقع بجرأة، لنقول الحقيقة للناس ولو كرهوها، فهذه قضية وطنية لا يجوز الانقسام حولها، لأن خطرها يصيب الجميع...

في انتظار الجواب، وفيما وصف رئيس الحكومة سعد الحريري في حديث خاص بالـOTV علاقته برئيس الجمهورية بأنها "تمام"، سادت الأجواء الإيجابية جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، على رغم إرجاء تعيينات المجلس العسكري... وعلى وقع اختتام الجلسة التشريعية بمحصول مقبول، لا يزال كلام المدير العام لوزارة المال أمس حاضراً بقوة في المشهد الوطني العام...