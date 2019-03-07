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تفاصيل "فضيحة غرفة الملابس" بين راموس ورئيس ريال مدريد

7
MARCH
2019
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دخل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في شجار لفظي حاد مع قائد الفريق الإسباني سيرخيو راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وسحق أياكس الفريق الملكي في ملعبه "سانتياغو برنابيو" 4-1، في مباراة الإياب بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة مدوية أنهت مشوار حامل اللقب.

وبعد الهزيمة المذلة، غادر بيريز منصة كبار الحضور في ملعب النادي الملكي، متجها إلى غرفة الملابس، بغرض توبيخ الفريق على أدائه السيئ، حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية، الخميس.

وأمضى بيريز 15 دقيقة على الأقل داخل الغرفة، حيث اتهم اللاعبين بالتقصير، ووصل الأمر إلى حد استعمال كلمة مهينة في وصف موقفهم من النادي الملكي.

لكن راموس، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لم يصمت طويلا ، وانفجر في وجه رئيس ناديه، حسب الصحف الإسبانية.

وقال قائد ريال مدريد إن "بيريز يتحمل النتائج الكارثية للفريق"، متهما إياه بـ"التخطيط الرديء، وقلة البصيرة".

وأنهى راموس حديثه لبيريز قائلا موجها حديثه إلى رئيس النادي: "ادفع لي ودعني أرحل" عن ريال مدريد، في تصريح يعكس تدهور العلاقة بين الاثنين.

skynewsarabia

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