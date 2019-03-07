مخدرّ جديد شبيه بالمياه في لبنان... توقيفات وتحذير

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان التالي:

بناءً لمعلومات توفّرت للمديرية العامّة لأمن الدولة عن ترويج أحدهم لمادة مخدّرة جديدة تُعرف بإسم (G أوGHP) وهي مادّة سائلة شفافة مشابهة تماماً للمياه، ونتيجة الاستقصاءات وبعد عملية رصد ومتابعة، وعملاً باشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، تمكّنت دورية تابعة لها من توقيف التاجر الأساسي اللبناني (ر.ن.) في محلة الأشرفية وضَبطت بحوزته كميّة كبيرة من المادّة المذكورة.

وبالتحقيق معه، اعترف بإستيراده لهذه المادة من الخارج بكميات كبيرة عبر شركات الشحن على أنّها مادة تُستخدم في مجال تنظيف المفروشات والمعدّات، ثم بيعها الى مروّجين منتشرين في عدد من المناطق اللبنانية بمعدّل خمسين ملليتراً كلّ يومين، اذ يقومون باستخدامها بواسطة قطّارات صغيرة تستخدم لوضع نقاط قليلة مع أي مشروب سائل، كافية لجعل متعاطيها بحالة من اللاوعي لمدّة تُقارب الثلاث ساعات، وإلى الوفاة بحالة الجرعة الزائدة.

وتمّ تسليم الموقوف والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي بناءً لإشارة القضاء.

وفي معلومات خاصة لصفحة "وينيه الدولة" تبين ان روي نصر كان يحضر المواد المخدرة احياناً عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنفسه واحياناً اخرى بواسطة مسافرين قادمين من الخارج داخل عبوات بلاستيكية، وكان يجري تمريرها تحت اعين الجمارك والامن العام تحت حجة انها مواد شبيهة “بالتنر” وتستعمل لدهن الابواب الخشبية، وعلمنا ايضا ان نصر قد سبق وادخل الى لبنان كمية من هذا المخدر وقام بتوزيعه على مروجين ليقوموا بترويجها لطلاب الجامعات والمدارس كونها مخدر من الفئة الاولى وذلك في محافظتي بيروت وجبل لبنان حصرا.

لذلك نحذر بان هذا المخدر لا زال موجودا في لبنان ويجب تحذير الفتيات من احتساء اي مشروب ان لم يكن مصدر المشروب موثوقاً.