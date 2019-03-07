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جريصاتي يدعو الى تسمية الممثلين عن الجمعيات والهيئات الاكاديمية في لجنة تنسيق النفايات

7
MARCH
2019
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جولة ميدانية لوزير البيئة في زحلة للاطلاع على الاوضاع البيئية ودعوة الى تسمية الممثلين عن الجمعيات والهيئات الاكاديمية في لجنة تنسيق النفايات

يقوم وزير البيئة فادي جريصاتي بعد غد السبت بجولة ميدانية في مدينة زحلة يستهلها عند الساعة التاسعة صباحاً بزيارة مقر البلدية حيث يعقد اجتماعاً مع رئيس البلدية أسعد زغيب ، يليها لقاء مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في رياق، ثم تفقّد مكب النفايات في زحلة ، قبل أن يتوجه عند الثالثة الى مكب برّ الياس يليها زيارة سيكومو وبعدها مكب قبّ الياس.
الى ذلك،وبناء على قرار وزير البيئة رقم 108\1 تاريخ 5\3\2019 الذي نصّ في مادته الاولى على تأليف لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة من 13 عضواً دائماً وعضوين مؤقتين، دعت وزارة البيئة الهيئات الاكاديمية اللبنانية والجمعيات التي تُعنى بشؤون البيئة ومكاتب التعهدات في قطاع البيئة- النفايات الصلبة والمكاتب الاستشارية في قطاع البيئة- النفايات الصلبة الى ارسال السيرة الذاتية للمندوب الذي تسميه لتمثيلها كعضو دائم في لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات وتحديد طريقة عملها وذلك في مهلة أقصاها يوم الجمعة في 15 آذار الحالي.

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