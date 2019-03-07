ميراي عون هاشم: مشكلة لبنان هو عدم ثقة اللبنانيين بدورهم

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استضافت قناة ال MTV مسشارة رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم حيث شددت أنه إذا أردنا تقييم العهد فعلينا أن نرى كيف وماذا استلم الرئيس عون وفي وجهة نظرها، نجح العهد من خلال تقديمه قانوناً انتخابياً يؤمن الاستمرارية والعدالة ومن الطبيعيّ أن تكون العلاقة بين الرئيس عون والوزير باسيل متينة، وهناك علاقة ثقة بينهما، وأضافة أنها تعمل أن تكون علاقتها جيّدة مع حزب "القوات"، فالتنافس السياسي طبيعي، "وأسعى لتحقيق المصلحة العامة وألا يتأثر الداخل اللبناني"

موضحتاً أنها لم تتدخل في التعيينات الوزاريّة الأخيرة وأنها تساعد الرئيس عون في الكثير من الملفات، قائلت انه هناك قواعد للحكم موجودة في كل الدول تقوم على أن الفريق الذي يصل إلى الحكم يضع خطة ويعمل على تنفيذها، كاشفت أنه كان لها دور في التحضيرات التي سبقت "سيدر" ومبادرتها قامت على انشاء رؤية اقتصادية على أن تكون من ضمن العمل الحكومي، ومشددت انها تؤمن دائماً أن لبنان له دور كبير، فنعم هو يستحق كل التضحيات، ومشكلة لبنان هو عدم ثقة اللبنانيين بدورهم