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بو صعب: لبنان لم يعد يتحمل عبء النازحين

7
MARCH
2019
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 استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وزير الدولة لشؤون الخارجية البريطانية ووزير الدولة لشؤون التنمية الدولية أليستر بيرت، في حضور السفير البريطاني كريس رامبلينع. وهنأ بيرت بو صعب على توليه منصبه الجديدن، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأكد بيرت مواصلة المملكة المتحدة دعمها للمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن "الموقف الذي اتخذته المملكة تجاه "حزب الله" لن يؤثر على العلاقة بالدولة اللبنانية والجيش اللبناني".

من جهته، اكد بو صعب ان هذا "القرار يعني المملكة المتحدة اما لبنان فهو غير معني به وان ل"حزب الله" رؤساء بلديات ونواب منتخبين من الشعب اللبناني وله وزراء في الحكومة".

وأبدى بو صعب ارتياحه إزاء استمرار الدعم البريطاني للمؤسسة العسكرية، معربا عن "اهتمامه بتطوير العلاقة بين الجيشين اللبناني والبريطاني وتوسيع آفاق التعاون بينهما ليشمل المجالين الأمني والاستخباراتي بهدف التمكن من مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية بعد الهزيمة العسكرية التي مني بها في سوريا".

وعن الفرق بين العودة الآمنة والكريمة والعودة الطوعية للنازحين السوريين الذي يستضيفهم لبنان، أكد بو صعب أن "لبنان لم يعد يتحمل هذا العبء وأنه لا يستطيع انتظار التوصل إلى تسوية سياسية نهائية في سوريا لحل أزمة النازحين"، مشددا على "أن لبنان يريد العودة الآمنة والكريمة لهؤلاء إلى بلادهم".

وأبدى بيرت "تفهما للمواقف والمطالب اللبنانية". 

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