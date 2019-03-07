عطالله: من واجبي دائما أن أقوم بجهد لمصلحة نقابة الأسنان

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خلال انعقاد الجلسة التشريعية اليوم في المجلس النيابي، كانت مداخلة للوزير غسان عطالله عن أهمية إقرار قانون إنشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان بخاصّة أنّه عضو في هذه النقابة، ما أدّى في نهاية المطاف الى إقراره على رغم اعتراض البعض. وقد شكر أعضاء النقابة زميلهم على مثابرته التي كان لها دور كبير ورئيسي في إقرار هذا القانون، فكتبوا:"شكراً لعضو النقابة معالي الوزير غسان عطالله لسعيه الدؤوب ومداخلته التي أدّت الى إقرار قانون إنشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان في الجلسة التشريعية، علماً أن هذا القانون ينام في الأدراج منذ سنوات طويلة. من خلال أصحاب الأيادي البيضاء تتقدّم نقابتنا الى الأمام!"



وكان الوزير عطالله قد غرّد قائلا:"مبروك للنقابة إقرار القانون، ومن واجبي دائماً أن أقوم بجهد يصبّ في مصلحة النقابة".