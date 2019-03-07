في لبنان.. زوجها ركلها على فمها وأسقط أسنانها بغية اسكاتها!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه “بتاريخ 5/3/2019، حضرت المواطنة (د. ف.، مواليد عام 1990)، الى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، وادعت ان زوجها (م. س.، مواليد عام 1988، لبناني) أقدم على ضربها وتعنيفها، فضلاً عن قيامه بركلها على فمها مما أدى الى سقوط بعض من اسنانها، واتخذت بحقه صفة الادعاء الشخصي، وقد جرى تداول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.”

وبعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، أكد ادعائها واصابتها بكدمات وبنزيف وكسر لأسنانها الامامية العليا، وان حالتها تستدعي استشارة اخصائي زرع اسنان وتحتاج الراحة والعلاج لفترة أسبوعين.

بناء عليه، تم استدعاء الزوج.

بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ضرب زوجته وركلها بقدمه اليمنى على فمها بغية اسكاتها وذلك على خلفية تلاسن بينهما.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته.

تذكر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالخط الساخن /1745/ لمعالجة شكاوى العنف الأسري بطريقة فَعّالة وسريعة.