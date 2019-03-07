ألان عون: مكافحة الفساد تعيد ثقة المواطن بالدولة

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أكد النائب ألان عون أن "الكل مشتبه بهم والتحقيقات كفيلة بتحديد المسؤول عن الفساد" مشيرا الى "أن الخطوة باتجاه مكافحة الفساد من شأنها أن تعيد ثقة المواطن بالدولة".



وهل يجاهر التيار الوطني الحر بعدم وجود فاسدين في صفوف الحزبين العاملين في الشأن العام، قال عون في حديث لاذاعة "صوت لبنان - 93,3":" نحن الأقرب الى هذه المعادلة والى حد كبير لا فساد في صفوف التيار لكن من يملك شكا ويرغب بإخضاعنا للتحقيق والمحاسبة يمكنه القيام بذلك".



أضاف: "لا نقبل ان نكون متفرجين امام أي ارتكاب لزميل كما أننا لا نقبل أي اتهام على زميل إذا كان بريئا وهذا ما يحدده القضاء أو لجان تحقيق نيابية اذا تم التوافق على تشكيلها".