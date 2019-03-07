الشابة "مارييل" قضت بحادث سير مفجع.. وهذه التفاصيل!

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نعت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، في بيان الرئيسة السابقة لفرع الشبيبة في مندوزا الأرجنتين مارييل بابيتا كرم التي قضت في حادث سير مفجع أثناء عودتها مع رفيقاتها ورفاقها الذي أصيب بعضهم، من مؤتمر لشبيبة الجامعة في الأرجنتين.

من جهته، تقدّم منسق المجلس الرئاسي في المجلس العالمي للجامعة الياس كساب، باسمه وباسم المجلس من عائلة بابيتا كرم، و"من رفيقاتها ورفاقها أعضاء شبيبة الأرجنتين، من مجلس الشبيبة العالمي، من المجلس الوطني في الأرجنتين، من كل أعضاء الجامعة في هذا البلد العزيز، ومن الجالية اللبنانية، بأحر التعازي القلبية".

وأضاف كساب: "نذكرها بالتزامها بالجامعة وقضاياها، بجهدها المتواصل مع الشبيبة، بمحبتها الفطرية للبنان وتعلقها به، بروحها الطيبة التي كانت تنشرها عطرا لطيفا بين زميلاتها وزملائها، ومحبيها".

وتمنى كساب للجرحى الشفاء العاجل، وداعيا من القلب لفاكوندو شماس وسمير ضو زغيب، بأن يجتازا هذه المحنة بشفاعة الآب السماوي".

وقال كساب: "إننا نقف بخشوع أمام المصاب الجلل، ونعتبر الراحلة بابيتا كرم شهيدة الاغتراب الشاب، وشعلة للأجيال المتحدرة المتجذرة بحب الوطن. وإذ ينعقد المؤتمر العالمي الواحد والعشرون القادم على أرض كولومبيا في أميركا اللاتينية، في حضور مندوبي مجلس الشبيبة العالمي، سوف نحتفل بحياة بابيتا، وسوف نخلد ذكراها بإطلاق مبادرة تحمل إسمها يقررها المؤتمر العالمي".