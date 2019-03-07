أسرار الصحف ليوم الخميس 7 آذار 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

اعتبرت مصادر أوروبية انّ دخول الجيش على خط الأزمة الجزائرية يشكل صمام أمان لمنع الذهاب إلى الفوضى ويقدّم الضمانة بضبط الصراع السياسي تحت سقف مخارج دستورية خلال الفترة القريبة القادمة عندما يحين موعد الإنتخابات وتظهر الإتجاهات الرئيسية لتوازن القوى بين مؤيدي ومعارضي إنتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة تعهّد إنهاءها خلال عام، ولم تستبعد المصادر تكامل الأدوار بين الجيش والمجلس الدستوري في إدارة الأزمة لتحقيق الإنتقال السلس للسلطة مهما كانت الخيارات بما فيها اعتبار كرسي الرئاسة شاغراً…

الأخبار: علم وخبر

تراجع غير مبرر لأسعار السندات

قال عاملون في السوق المالية إن أسعار سندات اليوروبوندز انخفضت في تداولات أمس بنحو 2 في المئة، من دون أن تكون هناك أي مبررات سوقية لهذا الأمر. وقد ارتفعت أسعار الفائدة على هذه السندات المتداولة في الأسواق الدولية إلى أكثر من 10 في المئة بعدما كانت قد استقرت خلال الأسابيع التي تلت تأليف الحكومة عند 9.5 في المئة. ويرجح أن يكون سبب الانخفاض مرتبطاً بنتائج زيارات الموفدين الأجانب إلى لبنان، خصوصاً زيارة الموفد الفرنسي الخاص بتنفيذ بنود مؤتمر «سيدر» بيار دوكان الذي كانت لديه ملاحظات وشكوك بشأن قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الشروط التي التزمت بها في «سيدر» والتي أقرتها في البيان الوزاري. كما تبين أن شركة «موديز» أصدرت أمس تقريراً عن لبنان يؤكد ما قالته سابقاً في تقريرها الذي يخفض تصنيف لبنان بسبب الضعف المالي وتراجع الثقة.

رتيبان إلى التحقيق بتهمة «التسريب»





استُدعي مؤهل في جهاز أمن المطار في الجيش ومفتش أول في الأمن العام إلى التحقيق لدى الشرطة العسكرية على خلفية تسريب نشرات الأمن العام في مطار بيروت الدولي. وذكرت المعلومات أن المؤهل المُستدعى هو نفسه الذي كان قد ظهر في المقاطع المصوّرة على خلفية الخلاف بين عناصر من الاستقصاء والجمارك في المطار منذ نحو شهر.

النهار: أسرار الآلهة



البلوكات تتهاوى



أزيلت "البلوكات" الاسمنتية في محيط قصر عين التينة وفي أماكن عدة في الضاحية الجنوبية بناء لتمني وزيرة الداخلية....

زيادة إعتمادات

وعد وزير الصحة كل المستشفيات التي زارها برفع موازناتها الى سقوف عالية من دون أن يتأكد من امكان تحقيق تلك الزيادة في موازنة الوزارة....



مصاريف إضافية

بعد الدرجات الست للأساتذة في مجلس الوزراء، مرّر مجلس النواب أمس اقتراحات قوانين ذات طابع مالي من دون مناقشتها في لجنة المال والموازنة....



اللواء: أسرار

همس

يكشف السباق الدولي إلى لبنان، وفقاً لأوساط دبلوماسية أوروبية، عن تسابق لالتقاط منافع بعد التقاسم الأميركي - الروسي للمصالح في الشرق الأدنى!



لغز

لا يُبدي حزب قوي، ثقة بمبادرة يتمسّك بها خصومه لعودة النازحين إلى بلادهم.



غمز

يستشعر قطب وسطي، على نحو ملموس، مؤشرات استهداف مباشر أو بالواسطة، ولم تقنعه بعض التطمينات؟

الجمهورية: اسرار

تهرّب

قال مستشار مالي كبير تعليقاً على بعض الخطوات المنتظرة في جلسة المجلس النيابي إنها محاولة مفضوحة للتهرّب من بعض الأعباء المالية التي تزيد من نسبة الدين منتقداً البت بها من خارج الموازنة.

حملة

قال مسؤول كبير لأحد المراجع إن الحملة التي قررت جهة سياسية القيام بها تستهدفه شخصياً وإن كانت في شكلها تستهدف مرجعاً سابقاً.

إستياء

نقلَ وزير بارز عن مسؤول كبير إستياءه الشديد مما وصفه بالطريقة الدعائية والإستعراضية التي تمّت فيها مقاربة مسألة حسّاسة في الآونة الأخيرة.