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في البلاد اليوم، وعشيةَ جلسةٍ لمجلسِ الوزراء يُحتمل أن تشهد تعييناتٍ أساسية.. مواقفُ رئاسيةٌ حازمة، ونشاطٌ تشريعي مستعاد، وكلامٌ غيرُ مسبوقٍ لمدير عام.



المواقف الرئاسية الحازمة جاءت خلال لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الالمانية، مشدداً على أن الاصلاحات بدأت في مجالات عدة، لا سيما الاقتصاد والادارة، ومؤكداً ان عملية مكافحة الفساد مستمرة، وبقوة، ولن يُوقِفَها شيء.



والنشاط التشريعي المستعاد، فَمِن عناوينِه اليوم انتخابُ أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى جانب الملفات الأخرى، في وقتٍ طَرَحَ المتابعون أكثرَ من سؤالٍ عن مدى استعدادِ نوابِ الأمة في جلسات مقبلة، لاقرار قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين من أعلى الهرم إلى أدناه، والذي تقدَم به أمس تكتل لبنان القوي.



أما المواقف غير المسبوقة، فصدرت عن المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، انطلاقاً من حقه المقدس في الرد كما قال، حيث فنَّد دورَ المديرية العامة في انجاز الحسابات المالية، وردَ على ما ادلى به رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وَلَو مِن دون تسمية، شاكراً للرئيس عون وقْفَتَه عام 2011 لمنع التسوية على المال المنهوب