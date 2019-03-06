إصلاح القضاء انطلق: توقيفات في العدلية فهل تطال رؤوساً كبرى ؟

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لارا الهاشم -

تفوح في أروقة العدلية روائح فساد قد تطال رؤوساً كبيرة بعد أن بدأت التحقيقات بأسفل الهرم وصارت حصيلة التوقيفات حتى الآن خمسة مساعدين قضائيين. اثنان في البقاع، واثنان في بيروت وموقوف في جبل لبنان بناء على إشارات النيابات العامة الاستئنافية في كلّ من المناطق بحسب معلومات tayyar.org .

بدأت القصة مع ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي حجار منذ أيام على ثمانية مدنيين وعسكريين من بينهم مرافق مدعي عام جبل لبنان القاضية عون وأحد السماسرة كان يمارس دور الوسيط بين العناصر الأمنية ومطلوبين بهدف حمايتهم من الملاحقة.

وجرى الادعاء على هؤلاء الاشخاص بجرائم دفع وقبض رشى مالية والتلاعب بقيود النشرة القضائية وإخفاء أحكام قضائية من النشرة ومحاولة التلاعب بملفات قضائية ومخالفة التعليمات العسكرية. فكانت أولى الاعترافات أن أحد العسكريين تقاضى مبلغاً مالياً مقابل التلاعب بالنشرة القضائية ل م. م الصادر بحقه حكمين جزائيين.

توسَّع فرع المعلومات بالتحقيق تحت إشراف القضاء المختص، وبالنتيجة بدأت كرة الثلج تتدحرج ليتبيّن تورّط سماسرة مدنيّين و موظّفن عدليين. فتمت إحالة ملفاتهم إلى النيابات العامة الاستئنافية بحسب الصلاحية، حيث فُتحت محاضر التحقيق. وبناء على التحقيقات، أوقف خمسة مساعدين قضائيين، يعملون ككتّاب ( أي كمسؤولين عن تنفيذ قرار القاضي) و كمباشرين ( أي يبلّغون القرار القضائي الصادر للمعنيّين) وكرؤساء أقلام (أي يستقبلون الملفات القضائية).

بحسب معلومات tayyar.org، تدور الشبهة حول تورطهم من خلال استخدام مواقعهم الوظيفية، بتقاضي رشى مالية لقاء إخفاء ملفّات قضائية أوتأجيل جلسات أو تسهيل إخلاءات سبيل موقوفين، مثلا بعد إبراز تقارير طبيّة مغلوطة تسمح بإخلاء سبيل الموقوف لسوء حالته الصحيّة، إضافة إلى تسريب نشرات قضائية من المفترض أن تكون سريّة، إلى مطلوبين.

وأفادت معلوماتtayyar.org حول الموظّفَين الموقوفيَن في البقاع، أن أحدهما كان يعمل كموظّف في التحقيق والثاني كموظّف في قلم قاضٍ منفرد جزائي وقد تبيّن أنهما كانا يتواصلان مع أحد السماسرة وهو ج.س الموقوف حالياً. فكانا يتقاضيان الرشى مقابل إخفاء ملفات قضائية والتعتيم على نشرات قضائية صادرة بحق مطلوبين.

فرع المعلومات يتكتّم على التحقيقات المتواصلة منذ أكثر منذ أسبوع والتي قد تنسحب على أشخاص إضافيين. علماً أن توقيف موظفين عدليين يتم بناء على إذن مسبق من وزير العدل كما سبق و حصل، بخاصة أن الأخير حريص على المضي في معركة مكافحة الفساد على كافة الأصعدة.

وفي هذا الإطار تشير معلومات tayyar.org إلى احتمال تورّط قضاة في هذا الملف في حين تتكتّم المصادر بشدّة على أسمائهم مع التأكيد على أن كثيراً من الأسماء المتداولة غير دقيق. علماً أن القاضي لا يتمتّع بحصانة وإنما ملاحقته تتمّ ضمن أصول خاصّة، أي من قبل النيابة العامة التمييزية تلقائياً أو من قبل الجهة المتضرّرة وتتمّ محاكمته أمام غرفة في محكمة التمييز.

فهل من يجرؤ على كشف أسماء كبيرة في حال ثبوت تورّطها و على محاكمتها، خاصة أن اصلاح القضاء هو أحد شروط مؤتمر سيدر؟ ولكن قبل كل شيء حفاظاً على هيبة من هم مؤتمنين على حقوق الناس وأمنهم وحفاظاً على هيبة من احترموا شرف القسم ؟