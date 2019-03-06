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نادر الحريري ردا على يعقوبيان: تسعى لشعبوية رخيصة

6
MARCH
2019
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 رد السيد نادر الحريري، من خلال وكيله المحامي نبيل معاد، على ما ورد على لسان النائبة بولا يعقوبيان بما يلي: "ردا على المزاعم التي وردت على لسان النائبة السيدة بولا يعقوبيان خلال ظهورها في برنامج "طوني خليفة" يوم الاثنين الواقع في 4/3/2019 حيث اتهمت هذه الاخيرة السيد نادر الحريري بضلوعه في بعض الصفقات، كما زعمت أن دولة الرئيس سعد الحريري وبعد علمه بهذه الصفقات المزعومة قد اقصاه من منصبه كمستشار له،

نطلب توضيح التالي:
أولا: بات من الواضح ان النائبة بولا يعقوبيان، في سعيها لنجومية مزيفة، تصر على إستهداف السيد نادر الحريري والنيل من سمعته من خلال إطلاق إتهامات باطلة بشكل عام وعشوائي ودون إعطاء أي تفاصيل أو معطيات محددة، مما يؤكد أن نيتها هي مجرد التشهير والافتراء بحق السيد نادر الحريري.

ثانيا: ان السيد نادر الحريري قد سبق أن تحدى النائبة يعقوبيان بأن تضع اي مزاعم من هذا النوع بتصرف القضاء شرط أن تتحمل كامل المسؤولية في حال ثبوت عدم صحتها وثبوت نواياها الافترائية. الا ان النائبة يعقوبيان فضلت الإمعان بنفس الاسلوب الغوغائي باطلاق التهم جزافا سعيا وراء شعبوية رخيصة بدلا من الاحتكام الى القضاء.

ثالثا: إن زعم النائبة يعقوبيان بأن الرئيس سعد الحريري قد أقصى السيد نادر الحريري من منصبه بعد إكتشافه ضلوع هذا الأخير في صفقات مزعومة، هو دليل إضافي على خبث نيات النائبة يعقوبيان، وعلى أن الغاية الوحيدة وراء تهجمها على السيد نادر الحريري هي خدمة بعض أصحاب المصالح الضيقة من المصطادين في الماء العكر والذي بات واضحا أنها وضعت نفسها وحصانتها النيابية بتصرفهم.

رابعا: إن السيد نادر الحريري سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بحق النائبة يعقوبيان لوضع حد لتمادي هذه الأخيرة في التعرض له ولسمعته عبر اصرارها على الإفتراء المغرض". 

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