living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من هم الوزراء الذين قال بري إنه رفع الغطاء عنهم؟

6
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت التصريح الصحافي لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف الفساد المتابعين، إذ قال في معرض حديثه عن الموضوع: "هناك من يحاول أحياناً أن يزايد أو يتفلسف علينا في ملف مكافحة الفساد، ولكن على هؤلاء أن يعلموا أنّني كنت أوّل من كافح الفساد عملياً وليس بالتنظير، خلافًا للانطباعات المغلوطة الّتي يسعى البعض إلى الترويج لها"، وسأل: "هل تناسى هذا البعض أنّني بادرت في الماضي وبلا أي تردّد، إلى رفع الغطاء عن وزير كان يمثّل "حركة أمل" في إحدى الحكومات، وذلك بسبب "ملف بقر"، فتمّت محاكمته ودخل إلى السجن؟ كذلك رفعت الغطاء عن وزيرين آخرين تمّ فصلهما من "أمل" بعدما اكتشفت تورّطهما في أمور معينة".

كلام بري أثار التساؤلات لدى البعض حول تلك الشخصيات التي لم يذكرها في حديثه. فمن قصد بكلامه؟

- الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون: عيّن وزيراً للإسكان والتعاونيات عام 1990 حتى عام 1992. عيّن وزيراً للموارد المائية والكهربائية عام 1992، كما عيّن وزيراً منذ العام 1998 حتى عام 2000. ثم أعيد تعيينه مجدداً وزيراً للموارد الكهربائية والمائية عام 2000. وفي عام 2003 خرج من الوزارة بعدما تم فصله من "حركة أمل" إثر خلافات حادة في المكتب التنظيمي للحركة وعلى خلفية "مشروع حول خصخصة المياه في الجنوب".

- الوزير السابق علي عبد الله: عيّن وزيراً للزراعة عام 2000 حتى العام 2003. وقد أوقف أشهراً عدة على خلفية إختلاسات في مشروع التعاون الزراعي اللبناني-الاميركي وتقاضيه عمولة عن بيع بعض الابقار بقيمة 12 الف دولار.

- الوزير السابق محمود أبو حمدان: عيّن وزيراً للإسكان والتعاونيات عام 1992 حتى عام 1995. جرى فصله من "حركة أمل" لأسباب مسكلية.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout