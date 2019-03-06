أبو زيد محيياً بيفاني: من حق الناس معرفة حقيقة الحسابات

A + A -

وجّه النائب السابق أمل ابو زيد تحية الى المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني بعد مؤتمره الصحافي ، وغرّد عبر حسابه قائلاً " تحية كبيرة نوجّهها لمدير عام وزارة المالية السيد آلان بيفاني الذي فنّد في كلامه اليوم المسؤوليات واعلن صراحة عن انجاز اتمام الحسابات التي من شأنها كشف المستور في المالية العامة".ورأى أن " المطلوب البناء على هذا الكلام وفتح الملفات بشكل واضح ، ولتعلن الحقيقة لان من حق الناس والرأي العام معرفة الحقيقة - كامل الحقيقة – في هذه الملفات ومن المسؤول عن وصول الدولة الى هذا الدرك من العجز والاهمال ؟".