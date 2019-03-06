اللجنة الأهلية للمستأجرين تناشد النوّاب أعضاء لجنة الإدارة والعدل للنظر إلى التعديلات المقترحة

A + A -

صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين البيان التالي:

تتقدّم اللجنة بالشكر العميم من سعادة النوّاب المحترمين الذين تقدمّوا بإقتراح قانون تعديلي لبعض مواد قانون الإيجارات الجديد التي تثير عدم إستقرار في إجتهادات المحاكم كما إقتراحات تساهم في رفع بعض الظلامة اللاحقة بفئة المستأجرين الخاضعين لهذا القانون.

كما تناشد اللجنة النوّاب أعضاء لجنة الإدارة والعدل للنظر إلى التعديلات المقترحة آخذين بعين الإعتبار حقّ السكن المقدّس كما الظروف الإستثنائية الواجب الأخذ بها كما نصّ عليه قرار المجلس الدستوري رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019