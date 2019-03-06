الرئيس عون: نثمن وجود 4 وزيرات في الحكومة ونتطلع الى تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة في كل المجالات

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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرأة اللبنانية والعربية الى الانخراط اكثر في العمل السياسي بعدما اثبتت حضورها في الميادين الاجتماعية والانسانية والوظيفية، والابداعية اضافة الى نجاحها في المهن الحرة.

ولفت الى ان المرأة اللبنانية حققت تقدما في مجالات عدة لاسيما وان الدستور اللبناني لا يميز بين المرأة والرجل، وما يجب السعي اليه هو تحقيق التوازن بين الجنسين.

وثمّن الرئيس عون وجود 4 وزيرات في الحكومة الجديدة يتولين حقائب وزارية مهمة، "ونتطلع الى تحقيق المناصفة في كل المجالات".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم المشاركين في "ملتقى المبدعات العربيات الاول للعام 2019" الذي نظمه ديوان اهل القلم لمناسبة يوم المرأة العالمي المعتمد في شهر آذار من كل عام .

في بداية اللقاء، قدمت رئيسة " ديوان اهل القلم" السيدة سلوى الخليل الأمين الى الرئيس عون، كتيّباً عن المبدعات في المنطقة كُتب عليه: "المرأة العربية، الداعمة العربية شعلة الحضارة للعالم اجمع"، وشكرت رئيس الجمهورية على استقبال الوفد، واضعة امكانات المبدعات العربيات في خدمة هذا العهد "عهد الاصلاح والتغيير وقيامة لبنان"، داعية كل مواطن الى القيام بما يمكنه من اجل المساهمة في النهوض بالوطن، وان يستفيد من وجود الرئيس عون الذي لا يعتمد التمييز بين مواطن وآخر، والذي سيشهد عهده زرع المواطنة في لبنان من جديد.

وتحدث عدد من المبدعات العربيات عن اهمية انعقاد الملتقى في بيروت التي عادت لتلعب دورها المميز في العالم العربي. وسلم الامين العام للاتحاد العربي الدكتور حسن ابو هزاع رئيس الجمهورية درع الاتحاد تقديرا لدوره في النهوض بلبنان في مختلف المجالات.

ثم قدمت السيدة الخليل باسم الوفد، درعاً تكريمياً لرئيس الجمهورية قبل التقاط الصورة التذكارية.

سفير لبنان في اليابان

إلى ذلك، تابع الرئيس عون مع سفير لبنان في اليابان السفير نضال يحيى التطورات المتعلقة بقضية السيد كارلوس غصن في ضوء المستجدات التي أدت إلى اطلاق سراحه بكفالة مالية قبل ظهر اليوم. وقد اطلع السفير يحيى رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلها مع افراد عائلة السيد غصن لمتابعة قضية توقيفه لدى السلطات اليابانية. كما تطرق البحث إلى العلاقات اللبنانية-اليابانية في مجالات عدة.

عائلة المشنوق

واستقبل الرئيس عون وفداً من عائلة المرحومة الحاجة نديمة عبد الله المشنوق ضم الوزيرين السابقين النائب نهاد المشنوق ومحمد المشنوق والمهندس عماد المشنوق، الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساة العائلة.