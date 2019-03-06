living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون: نثمن وجود 4 وزيرات في الحكومة ونتطلع الى تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة في كل المجالات

6
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرأة اللبنانية والعربية الى الانخراط اكثر في العمل السياسي بعدما اثبتت حضورها في الميادين الاجتماعية والانسانية والوظيفية، والابداعية اضافة الى نجاحها في المهن الحرة.
 
ولفت الى ان المرأة اللبنانية حققت تقدما في مجالات عدة لاسيما وان الدستور اللبناني لا يميز بين المرأة والرجل، وما يجب السعي اليه هو تحقيق التوازن بين الجنسين. 
 
وثمّن الرئيس عون وجود 4 وزيرات في الحكومة الجديدة يتولين حقائب وزارية مهمة، "ونتطلع الى تحقيق المناصفة في كل المجالات".
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم المشاركين في "ملتقى المبدعات العربيات الاول للعام 2019" الذي نظمه ديوان اهل القلم لمناسبة يوم المرأة العالمي المعتمد في شهر آذار من كل عام .
 
في بداية اللقاء، قدمت رئيسة " ديوان اهل القلم" السيدة سلوى الخليل الأمين الى الرئيس عون، كتيّباً عن المبدعات في المنطقة كُتب عليه: "المرأة العربية، الداعمة العربية شعلة الحضارة للعالم اجمع"، وشكرت رئيس الجمهورية على استقبال الوفد، واضعة امكانات المبدعات العربيات في خدمة هذا العهد "عهد الاصلاح والتغيير وقيامة لبنان"، داعية كل مواطن الى القيام بما يمكنه من اجل المساهمة في النهوض بالوطن، وان يستفيد من وجود الرئيس عون الذي لا يعتمد التمييز بين مواطن وآخر، والذي سيشهد عهده زرع المواطنة في لبنان من جديد.
 
وتحدث عدد من المبدعات العربيات عن اهمية انعقاد الملتقى في بيروت التي عادت لتلعب دورها المميز في العالم العربي. وسلم الامين العام للاتحاد العربي الدكتور حسن ابو هزاع رئيس الجمهورية درع الاتحاد تقديرا لدوره في النهوض بلبنان في مختلف المجالات.
ثم قدمت السيدة الخليل باسم الوفد، درعاً تكريمياً لرئيس الجمهورية قبل التقاط الصورة التذكارية.
 
سفير لبنان في اليابان
إلى ذلك، تابع الرئيس عون مع سفير لبنان في اليابان السفير نضال يحيى التطورات المتعلقة بقضية السيد كارلوس غصن في ضوء المستجدات التي أدت إلى اطلاق سراحه بكفالة مالية قبل ظهر اليوم. وقد اطلع السفير يحيى رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلها مع افراد عائلة السيد غصن لمتابعة قضية توقيفه لدى السلطات اليابانية. كما تطرق البحث إلى العلاقات اللبنانية-اليابانية في مجالات عدة.
 
عائلة المشنوق
واستقبل الرئيس عون وفداً من عائلة المرحومة الحاجة نديمة عبد الله المشنوق ضم الوزيرين السابقين النائب نهاد المشنوق ومحمد المشنوق والمهندس عماد المشنوق، الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساة العائلة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout