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رئيس الجمهورية مستقبلا الوزير الالماني انين: الاقتصاد واستكمال مكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين من اولويات الحكومة

6
MARCH
2019
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الرئيس عون: الاصلاحات بدأت ولبنان ملتزم بما اتفق عليه في "سيدر" 
 
 
انين: مستمرون بدعم لبنان والمشاركة في القوة البحرية في "اليونيفيل"
 
 نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون القائم بين لبنان والمانيا في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال الاقتصادي، وفي عمل  القوة البحرية العاملة في " اليونيفيل"، داعيا الى تطوير هذا التعاون نظرا للعلاقات اللبنانية- الالمانية المتينة.
 
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الاتحادية الالمانية نيلس انين NIELS ANNEN  في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي واعضاء الوفد المرافق للوزير الالماني، حيث اكد رئيس الجمهورية ان معالجة الشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ستكون من اولويات الحكومة، لافتا الى التزام لبنان تطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر "سيدر" حيث يتم تكثيف الجهود لتعويض الوقت الذي ضاع نتيجة تأخير تشكيل الحكومة. وشدد الرئيس عون على ان الاصلاحات بدأت في مجالات عدة لاسيما الاقتصاد والادارة، لافتا الى ان عملية مكافحة الفساد مستمرة وبقوة ولن يوقفها شيء.
 
وعن النازحين السوريين، ابلغ الرئيس عون الوزير الالماني عدم قدرة لبنان على تحمل تداعيات وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح، "الامر الذي يجعلنا نتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على اعادتهم الى المناطق الامنة في سوريا وعدم عرقلة هذه العودة بحجة انتظار الحل السياسي للازمة السورية". واكد الرئيس عون ان لبنان سيواصل تسهيل عودة النازحين الراغبين بالعودة، وقد بلغ عدد العائدين حتى اليوم 162 الف نازح "ولم تردنا اي معلومات عن تعرضهم لمضايقات بل تأمنت لهم منازل جاهزة، والبنى التحتية والمدارس".
 
وجدد الرئيس عون دعوته الامم المتحدة الى تقديم مساعدات الى السوريين العائدين في بلدهم لان ذلك يشجعهم على العودة والبقاء والمشاركة في اعادة اعماره.
 
وكان الوزير انين ثمن للرئيس عون الجهود التي بذلها لتشكيل حكومة جديدة، منوها بالدور القيادي الذي يلعبه في سبيل النهوض بلبنان. كما اكد استمرار بلاده في دعم لبنان وتقديم المساعدات اللازمة له، والمشاركة في القوة البحرية العاملة في "اليونيفيل".
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