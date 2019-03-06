مخزومي ينسحب من جلسة لجنة الأشغال.. والسبب؟

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غادر النائب فؤاد مخزومي إجتماع لجنة الأشغال العامة والطاقة التي كانت منعقدة يوم امس برئاسة النائب نزيه نجم وحضور عدد من النواب من بينهم نهاد المشنوق وتمام سلام ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني وفادي فواز مستشار الرئيس الحريري.

وقد إنسحب مخزومي إعتراضاً على مشروع المحارق الذي كانت بلدية بيروت تروج له كحل وحيد دون الأخذ بعين الإعتبار الحلول الصديقة للبيئة التي يؤيدها مخزومي وعدد آخر من النواب.



وكانت اللجنة قد انعقدت لبحث مشروع بلدية بيروت لحل مشكلة النفايات مقترحة إنشاء محارق التي تعتبر الحل الوحيد الذي تؤيده بلدية بيروت على الرغم من الأضرار التي يسببها لصحة اللبنانيين بحسب خبراء بيئيين. وقال مخزومي إن المشروع يتطلب دراسة أعمق إذ لا يجوز وضع الناس امام خيارين إما الطمر في البحر وأما المحرقة