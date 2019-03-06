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اعتبارا من منتصف الشهر هذا ما ينتظر لبنان

6
MARCH
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الكتل الرطبة تتدفق نحو جنوب شرق تركيا صباح الخميس وتؤثر على لبنان والساحل السوري بحالة عدم استقرار جوّي ينتج عنها تساقط للأمطار بين لبنان وسوريا، قد تكون غزيرة أحيانا فوق الشمال اللبناني والساحل والجبال الغربية مصحوبة بعواصف رعدية محلية وتساقط للبرَد بخاصة فوق الساحل السوري.
 
يبدأ الطقس بالتحسن اعتباراً من مساء الخميس وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي بسبب الرياح المدارية الدافئة التي ستتدفّق من الضغوط الجوية المرتفعة (المرتفع الآزوري من الصحراء الإفريقية الكبرى) نحو المناطق التي تسيطر عليها الضغوط المنخفضة (الإيسلاندي الذي يسيطر على شمال اوروبا) الأمر الذي سيرفع درجات الحرارة في جنوب اوروبا والشرق الأوسط، وتجدر الإشارة الى ان الصحارى الكبرى قد بدأت تتهيأ لإطلاق الرياح الخماسينية الدافئة وهذا ما يتميّز به النصف الثاني من شهر آذار والقسم الأول من نيسان.
 
طقس يوم الخميس غائم وممطر مع بعض الانفراجات في البقاع، تترافق الأمطار المحلية في الشمال مع سرعة رياح تصل احياناً الى 45 كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1650متر.
 
الحرارة على الساحل: 16/12
 
في البقاع: 8/3
 
الجبال 1200 متر: 9/3
 
الضغط الجوّي: 1019hpa
 
الرطوبة: 80%
 
الرياح: شمالية غربية سرعتها 15 الى 45 كلم في الساعة.
 
 
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