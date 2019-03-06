بالصورة - الإفراج عن كارلوس غصن

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خرج كارلوس غصن من السجن في اليابان بكفالة. وكان الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو دفع الاربعاء كفالة بقيمة 8 ملايين يورو طلبتها محكمة طوكيو وبات مستعدا للخروج من السجن في العاصمة اليابانية حيث أمضى أكثر من مئة يوم.



وكانت محكمة طوكيو وافقت الثلاثاء على الإفراج بكفالة وبشروط صارمة عن كارلوس غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية بعدما رفض قاض ليل الثلاثاء الاربعاء طعنا قدمته النيابة في هذا القرار.



وأكد كارلوس غصن في بيان عند تلقيه القرار الثلاثاء أنه "بريء" وينوي "الدفاع بقوة" عن نفسه في مواجهة اتهامات "لا أساس لها".

ونظريا، يمكن للنيابة العامة توقيفه مجددا لاتهامات أخرى.