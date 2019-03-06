فضحه فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي!

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

"نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخٍ سابق، فيديو يُظهر شخصين يقومان بسرقة دراجة آلية من محلة مار الياس _ بيروت.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت من معرفة هوية أحد المشتبه بهما، ومكان تواجده.

نتيجة المتابعه والرصد، تمكنت الفصيلة المذكورة، من توقيفه بتاريخ 3/3/،2019، في محلة حي الجامعة _ الضاحية الجنوبية، وتبين انه يدعى:

_ م. إ. (مواليد عام ۱۹۸۹ ، لبناني)

حيثُ كان على متن دراجه آلية، مسروقه من محلّة برج حمود.

بالتحقيق معه، اعترف انه الشخص ذاته الذي ظهر في الفيديو. كما اعترف بقيامه بالاشتراك مع المدعو ر. إ. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) بسرقة العديد من الدراجات الآلية من مناطق مختلفة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق ر. إ. المتواري عن الأنظار، وأحيل الموقوف مع الدراجة الآلية الى مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".