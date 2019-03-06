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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 آذار 2019

6
MARCH
2019
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الأخبار: علم وخبر


توظيف سياسي في «الرقابة على المصارف»

كشفت معلومات أن أعضاءً في لجنة الرقابة على المصارف أبلغوا مرجعياتهم السياسية أنهم بصدد توظيف 20 شخصاً في اللجنة قريباً، وطلبوا منهم تزويدهم بالأسماء والسير الذاتية للأشخاص الذين يرغبون في توظيفهم لضمان نجاحهم في امتحان سيجري لهذه الغاية. وأشارت هذه المعلومات إلى أن الامتحان سيكون شكلياً ولن يسبقه أي إعلان يدعو المؤهلين إلى تقديم طلبات ترشّحهم، بل سيكون محصوراً بمن تسميهم هذه المرجعيات والذين سيكون عددهم أكبر من العدد المطلوب كما يحصل عادة. اللافت أن عملية التوظيف في اللجنة تتجاهل قرار وقف التوظيف في الدولة من دون قرار من مجلس الوزراء، وتجري خلافاً للأصول ولا تشملها التحقيقات التي يقوم بها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيف غير القانوني.

 


إلغاء تأشيرات اللبنانيين إلى الخارج؟

يوم 27 شباط الماضي، أرسل الوزير جبران باسيل تعميماً بصفة «عاجل وهام» إلى جميع السفارات اللبنانية في الخارج، يطلب من الدبلوماسيين الاتصال بالجهات الرسمية المختصة في بلدان اعتمادهم، للتوصل إلى اتفاق بشأن إعفاء اللبنانيين «الذين يرغبون في زيارة دول اعتمادكم، للسياحة أو للقيام بأعمال تجارية، من موجب الاستحصال على تأشيرة دخول مسبقة». ووضع باسيل كأسباب موجبة لطلبه أنّه «لتسهيل سفر اللبنانيين، ولما لهكذا قرار من إيجابيات مشتركة بين لبنان والدول الأخرى مما ينعكس تحسّناً في العلاقات الثنائية وزيادة لأعداد السياح وللتبادلات التجارية».

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبية دبلوماسية إنّ تقدماً مهماً حصل على جبهة التفاوض الأوروبي الإيراني قبيل انتهاء مهلة شهر آذار لرسم إطار الآلية المالية للتبادل التجاري، وأشارت إلى أنّ هذا التقدّم الذي يتجسّد بتقدّم إيران خطوة نحو الطلب الأوروبي بالانضمام إلى إتفاقية مكافحة تبييض الأموال fatf، وفي المقابل سارت أوروبا خطوتين إلى الأمام نحو إيران بإتجاه الخروج من الضوابط التي تقيّد حقوق إيران في مجال المشتريات بعائدات مبيعاتها النفطية وغير النفطية إلى اوروبا.

 

 

 

 

اللواء: أسرار


همس
يسود اعتقاد لدى فريقين مسيحيين أن رئيس تيّار موالٍ، عازم على ممارسة لعبة الإستئثار الوظيفي على ساحته!


غمز
لم تُبدِ مرجعية روحية انزعاجاً، من عدم نجاح محاولة سعت إليها في ما خصَّ شأناً انتخابياً، يُعتبر على صلة بها..


لغز

ترك حزب بارز للمكلفين بملف أن يصرحوا، ويحددوا الخيارات، ومنع الآخرين من الخروج عن الحدود المرسومة.

 

 

 


النهار: أسرار الآلهة


عقاب بريطاني

اعتذرت السفارة البريطانية عن عدم رعايتها المعنوية والمادية لمؤتمر متخصص بعد الاعلان عن مشاركة وزير الصحة فيه اثر تصنيف بريطانيا "حزب الله" بكل أجنحته إرهابياً....


أزمة نفايات

قال رئيس بلدية بيروت بأن أزمة النفايات ستطل مجدداً بعد شهرين ما اعتبره البعض تخويفاً من رفض حل المحرقة فيما اعتبره آخرون خطراً حقيقياً على أبواب الصيف يقتل موسم الاصطياف....

 

 

 

الجمهورية: أسرار

 

زيارة

تردّد أن مسؤولاً غربياً بارزاً قد يُقاطع زيارة مسؤول لبناني كبير، إنسجاماً مع تعليمات إدارته الجديدة والتي أخذت منحى مغايراً عن المنحى الذي كان سائداً خلال السنتين الماضيتين.

مشاورات

تحصل مشاورات لبنانية غير مُعلنة حول حقل باريش النفطي في الجنوب في محاولة لمنع إسرائيل من البدء بحفره.

شرح

شرح وزير سابق من 8 آذار في مجلس سياسي مسألة حساسة مثارة من حزب بارز ضد شخصية سياسية بطريقة موضوعية ودفاعية عن المرحلة المعنية. 

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