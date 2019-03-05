ملف "الفساد" .. على طاولة "ضروري نحكي" مع داليا داغر

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بعدما بات العنوان الأبرز في البلاد، والشغل الشاغل لجميع السياسيين والمواطنين، ووسط الوعود الكثيرة، والقوانين لمحاولة مكافحته، حل ملف الفساد، من باب التوظيفات، ومقررات لجنة المال والموازنة، وتقرير التفتيش المركزي الأخير، والتشريعات، على طاولة #ضروري_نحكي في حلقة الاثنين 4\3\2019،حيث استقبلت الاعلامية داليا داغر كلًا من عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي، ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، إضافةً الى الباحث في السياسات العامة نزار غانم.

وفي الفقرة الاولى ناقشت داغر مع الصحافي جوني منيّر مواضيع الساعة سياسياً واجتماعياً، ولاسيما الإنتخابات الفرعية في طرابلس، إضافة الى مسألتي الحكم القضائي الصادر بين القوات اللبنانية وإدارة محطة الLBCI، والتقرير الصادر عن الموفد الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان.

وكان هناك مشاركة كثيفة من الجمهور الحاضر في الأستوديو من طلاب جامعيين، وممثلين عن كافة الأحزاب السياسية، عرضوا همومهم على ضيوف الحلقة.

كما شهدت مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج تفاعلاً كبيراً، حول ملف الفساد، وإمكانية مكافحته.

أما في المواقف، لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا إلى ان "هناك شخص على رأس الجمهورية وهو العماد ميشال عون، كان عنوان معركته الأساسية التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، والتاريخ سيحكم على نجاح هذا الرجل في محاربة الفساد وهو من اعطى كل هذا المشهد السياسي مصداقيته.

وأكد أبي رميا أن "ضميري مرتاح كنائب لأني انتمي الى تكتل يمارسه واجباته في محاربة الفساد، من خلال اقواره قوانين لحماية كاشفي الفساد، وقانون الحق في الوصول الى المعلومات، ونمارس سلطتنا الرقابية، ووضعنا اليد على مكامن الخلل في مالية الدولة".

وعن موضوع الزواج المبكر، أشار أبي رميا إلى أنه "لدي معتقدات دينية وانا مؤمن ماروني ومسيحي وأنا ضد الزواج المبكر قبل الـ18 و إذا كان هناك قانون في مجلس النواب لرفع سن الزواج إلى عمر الـ18 سنة فأنا سأصوت معه".

عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، لفت إلى ان "الفساد عمل مستمر غير مرتبط بإستحقاقات، ومكافحته ليست بالاعلام". و أشار الحجار إلى أن "رئيس لجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري مع العديد من القوى السياسية تريد مكافحة الفساد لان الامور وصلت إلى مكان لا تحتمل، ونحن امام فرصة تاريخية وامام مؤتمر سيدر وكل ما هو مطلوب منا هو مجموعة اصلاحات وأولها هو توقيف الهدر والفساد"، موضحاً أن "رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة خط احمر، لأن هذا الرجل هو رجل فوق الشبهات".

وعن الزواج المبكر، لفت الحجار إلى أن هذا الموضوع له علاقة بالإنتماء والقناعة الدينية، والدستور اقر بأحوال الأمور الشخصية لدى كل الطوائف.

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، لفت إلى أن "القاعدة الاساسية لمحاربة الفساد هي بالانتظام العام أي بالاصلاح ومكافحة الفساد، والمؤشر الاساسي للفاسد يكمن في عدم تنفيذ وتطبيق القوانين وهذا مقتل حقيقي ومنهجي في حياتنا في لبنان.

واعتبر بزي أن "الفساد مثل العمالة لا صفة طائفية أو مذهبية أو حزبية أو سياسية أو دينية أو مناطقية،مشيراً إلى أن "السلطة الاعلى في عملية الرقابة هي مجلس النواب لانه لديه صلاحيات تشريعية ومساءلة ومحاسبة وهناك أجهزة رقابية من المفترض أن يكون هناك تفعيل لهذه المؤسسات، مؤكداً انه "يجب ان يكون هناك انتظام في العمل المالي في الدولة".

وعن الزواج المبكر، اشار بزّي الى انه متعلق بالحرية الشخصية لكل فرد، مؤكداً التزامه بالسقف الديني التي تمنحه اياه طائفته في هذا الموضوع.

بدوره، لفت رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية إلى أن "مجلس الانماء والاعمار لا يخضع لهيئة التفتيش المركزي"، مشيراً إلى أن "مفهوم مكافحة الفساد تقتضي عملية اصلاح من خلال الرقابة والتشريع وبعض القوانين التي تزيل العوائق امام المؤسسات الرقابية، اضافة الى تفعيل دور القضاء".

و أشار القاضي عطية إلى أن " عملنا الرقابي اليوم ضئيل جدا بعدد موظفيه المنتشرة في الادارات العامة وعلى الرغم من ذلك انجزنا الكثير من الملفات الفاسدة واحلناها الى القضاء"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء يحق له اعطاء حق التلزيمات لاحد الوزراء".

وأضاف: "المأسسة في العمل، بات امر مهم للابتعاد عن الفساد الشخصي ومحاربته"، معتبراً أن "الفساد هو رشوة وله فاعلين، المرتشي والراشي".