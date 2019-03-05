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هذا ما حل بِجابي الكهرباء النصّاب بعدما فضحته السيّدة

5
MARCH
2019
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تاريخ 26/2/2019 نشرت إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع "فايسبوك" تسجيلاً صوتياً لإحدى السيدات، تروي من خلاله تعرّضها لمحاولة نصب واحتيال من قبل شخص مجهول ينتحل صفة جابٍ لفواتير الكهرباء، ويقوم بإبتزاز المواطنين عبر إبلاغهم بوجود مخالفات لديهم، وبأنه لن يقوم بالإبلاغ عنهم لقاء مبلغ مالي يستلمه من الضحية لقاء غضّ النظر عن المخالفة.

وأرفقت الصفحة صورة للشخص المشار إليه، كانت قد التقطتها السيّدة من دون علمه. إضافةً إلى نشرها معلومات عنه، وبأنه يدعى: (ع. ش. فلسطيني)، ويقيم في محلة نزلة جامع القصار _ عائشة بكار. وقد تمّ تناقل التسجيل الصوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيّما تطبيق "واتس آب".

بتاريخ 4/3/2019 ، وبعد تواري المشتبه به عن الأنظار، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن انتقاله إلى مدينة صيدا هرباً من الملاحقة.

نتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثفة، التي قامت بها دوريات المفرزة المذكورة، تم تحديد مكان تواجده في محلة ساحة القدس _ صيدا، حيث تمّ توقيفه بواسطة كمين محكم.

تمّ تسليمه إلى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضي بحقه، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍ وخلاصة حكم بجرم مخدرات. كما تبين وجود ادعاء بحقه مقدّم من إحدى السيدات، لدى فصيلة الطريق الجديدة، بجرم إبتزاز وانتحال صفة جابي كهرباء.

لذلك، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مخفر صيدا القديمة، الكائن في محلة ساحة صيدا بجانب مبنى البلدية، او الاتصال على الرقم 721701/07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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