هذا ما تم ضبطه داخل تلفازين أثناء محاولة ادخالهما إلى سجن رومية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 5/3/2019 وفي أثناء تفتيش أغراض كان سيتم إدخالها إلى أحد مباني السجن المركزي - رومية، تمكن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كمية من قطع الإكسسوار لأجهزة خلوية مع شريحتي خطين خلويين، مخبأة بطريقة احترافية في داخل تلفازين، كانت المدعوة: و. ت. (مواليد عام 1970، سورية) التي قدمت بحجّة زيارة شقيقها الموقوف بجرم إرهاب، وكانت تنوي تهريبها إلى داخل السجن، لصالح سجينين آخرين.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص."