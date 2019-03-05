وديع كنعان: نسير "نحو سياحة مستدامة" في مؤتمر 19 آذار

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أكد وديع كنعان رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي أننا ذاهبون الى مؤتمر وطني ومنتج للحلول برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري في 19 اذار، وبالشراكة ما بين المجلس الاقتصادي الاجتماعي ووزارة السياحة والنقابات السياحية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "نحو سياحة مستدامة" والدعوة موجهة لكل افراد العائلة السياحية من عاملين واصحاب مؤسسات.

وكشف كنعان أن " لبنان يمر بمرحلة اقتصادية دقيقة على غرار القطاع السياحي، هدفنا في لجنة السياحة هو التواصل والتعاون لتحقيق التكامل، وهدفنا تحويل مجتمعنا السياحي من شاكي الى منتج للحلول، وستكون هناك توصيات ومبادرات من خلال المؤتمر، مستفيدين من خبرات المشاركين المحليين والأجانب، للعبور من وضع اقتصادي دقيق الى جيد من خلال قطاع السياحة القادر على تأمين الازدهار الاقتصادي، في حال كان يؤمن "السياحة المستدامة".

واشار كنعان الى أن "لبنان ينعم بتنوع سياحاته ومؤسساته ما يمكنه من ان يكون هناك مقاصد سياحية بهوية واضحة، وصولاً الى رزم سياحية هادفة ومسعّرة لبيعها في الخارج"، وقال "نحن قادرون على تحقيق السياحة المستدامة، والتواصل قائم اليوم لتحقيق هذه الغاية، وهي فرصة استثمارية لأي مستثمر ليكون شريكاً في هذا القطاع، لذلك، نحن بحاجة للبنى التحتية السياحية التي تحتاج لتحفيزات تجذب المستثمرين، وقد نكون بحاجة لتطوير بعض القوانين وهو ما نبحثه منذ فترة مع ايدال، وبات هناك ما يمكن طرحه على طاولة مجلس الوزراء".

واوضح كنعان أن السياحة البينية العربية وصلت في العام 2010 الى 894 الف سائح، ولفت الى أن "السائح السعودي هو سائح موسمي، يأتي في الصيف وفي بعض الفرص والأعياد، وفي العام 2010 سجّل مجيء 191 الف سائح سعودي، وفي العام 2018 وصلنا الى ما يناهز ال65 الف سائح"، وقال " لا يكفي ان نتجه الى موسم الصيف بل نحتاج الى سياحة ال4 فصول، اي السياحة المستدامة. لذلك، فتحنا على اسواق جديدة اوروبية وسواها علماً أن 70% من سياحتنا قائمة على الاغتراب اللبناني".

وشرح كنعان انه "في 25 شباط كان العيد الوطني لدولة الكويت، فاستفاد الكويتيون من اجازة ال15 يوماً، فشهدنا مجيء سياح كويتيين الى لبنان، لاسيما في فنادق بيروت، بالاضافة الى السعوديين كما العراقيين الذين تأتي نسبة منهم بهدف الطبابة".