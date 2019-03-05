بنك بيروت يستثمر في معالم مميّزة لمقر بنك أوف سيدني الرئيسي

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يواصل بنك بيروت استثماره في معالم مميزة لمقراته الرئيسية وفي هذا السياق أعلن بنك أوف سيدني، المصرف التابع لبنك بيروت في القارة الأسترالية أنه توصل إلى اتفاق لشراء مبنى 62 Pitt Street في سيدني. وسيكون الموقع الجديد بمثابة الفرع المميز لبنك أوف سيدني والمقر الرئيسي للمصرف.

والجدير ذكره أن بنك أوف سيدني شهد نمواً ملحوظاً منذ انطلاقه في العام 2001 ويفخر بالخدمات المصرفية التي يقدمها لكافة المجتمعات الأسترالية.

ان اختيار المقر الرئيسي الجديد للمصرف في قلب منطقة الأعمال المركزية في سيدني يشكل خطوة أخرى في إستراتيجية المصرف الطموحة للنمو وسيسمح لبنك اوف سيدني بالاستمرار في تقديم تجربة مميزة لعملائه.