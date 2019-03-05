الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد ستة سفراء وعرض مع السفير الروسي للزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى روسيا

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للزيارة الرسمية التي ينوي الرئيس عون القيام بها إلى روسيا في نهاية الشهر الجاري، وللمواضيع التي ستتم مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس الذين سيلتقيهم.



وأوضح السفير زاسبكين أن لزيارة الرئيس عون إلى موسكو أهمية كبيرة نظراً للعلاقات المتينة بين البلدين والتي ستتعزز أكثر خلال الزيارة.



"الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون"

واستقبل الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وفد "الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون" والتي أنشأت العام 2015. وأوضح الوزير جريصاتي أن الهيئة عرضت لمختلف القوانين دستورياً مطروحة على بساط البحث. "وأثنى الأعضاء على حملة مكافحة الفساد التي يرعاها رئيس الجمهورية والتي لا يجوز أن تتوقف أو أن تتطيف لأن الطوائف براء من كل اتهام، وإذ كان هناك من إدانة فهي للأشخاص وليس للنهج السياسي أو للطوائف التي ينتمون إليها".



اوراق اعتماد ستة سفراء

الى ذلك شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية.

وتضمنت هذه الدفعة من السفراء: سفير جمهورية بلغارياBoyan Nedyalkov BELEV بويان نيديالكوف بيليف، سفير منظمة فرسان مالطاBESANCENOT Bertrand برتران بوزانسونو، سفير جمهورية ايرلندا SEAN O'REGAN شون اوريغان، سفير جمهورية غينيا SORIBA CAMARA سوريبا كامارا، سفير جمهورية بيلاروسيا YURI SLUKA يوري سلوكا، وسفير جمهورية اوغندا SAM MALE SEBULIBA سام مالي سيبوليبا.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة نجلا رياشي عساكر.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك، حيّا السفراء العلم ثم عرضوا سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخلوا بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفيّن من الرمّاحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدّموا اوراق اعتمادهم الى الرئيس عون كما قدّموا له اعضاء بعثاتهم الدبلوماسية المرافقة.

ولدى مغادرة السفراء، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة السفراء الجدد:

سفير جمهورية بلغاريا Boyan Nedyalkov BELEV بويان نيديالكوف بيليف

-من مواليد العام 1961.

-تقلب في مناصب ادارية عدة في وزارة خارجية بلاده حيث عمل كملحق متخصص لدى الهيئة الوطنية لمنظمة الاونيسكو وخبيراً لدى قسم المنظمة الدولية للامم المتحدة، قبل ان يتولى ادارة قسم الامم المتحدة والتعاون لدى وزارة الخارجية منذ العام 2019.

-عمل مستشاراً لــUNDP كما تولى مهمات سياسية وابحاث حول العلاقات الدولية، وقام بنشاطات اكاديمية فدرّس في عدد من الجامعات في كل من نيويورك وبلغاريا.

-حائز على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا في نيويورك، واجازة في العلاقات الدولية من معهد موسكو للعلاقات الدولية.

-يتقن البلغارية والانكليزية والروسية والفرنسية والعربية.

سفير منظمة فرسان مالطا BERTRAND BESANCENOT برتران بوزانسونو

- من مواليد العام 1952.

-حائز على دكتوراه في العلوم السياسية، وماجيستر في العلوم الاقتصادية، وماجيستر في الحقوق.

-حائز على دبلوم في اللغة العربية من المعهد الشرقي للغات.

-التحق في وزارة خارجية بلاده في العام 1977، حيث تقلّب في مناصب عدة، لا سيما في سفارتي بلاده في كل من قطر ونيويورك.

-عمل مستشارا ثانيا لدى بعثة فرنسا في حلف شمال الاطلسي في بروكسيل بين عامي 1991-1995.

-عيّن سفيرا في قطر بين عامي 1998-2002، قبل ان يعيّن سفيرا لدى المملكة العربية السعودية بين عامي 2007-2016.

-عمل مستشارا لوزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو-ماري بين عامي 2002-2007.

-يعرف لبنان، حيث نشأ فيه بالنظر الى ان والده كان يدير شركة تأمين في بيروت، وقد تلقى علومه واخيه التوأم في معهد سيدة الجمهور.

سفير جمهورية ايرلندا SEAN O'REGAN شون اوريغان

-من مواليد العام 1962.

- حائز على اجازة اختصاص في المحاسبة من جامعة دبلن، ودبلوم في حل النزاعات والخلافات الدولية من معهد ترينيتي في دبلن.

-انضم الى قسم العلاقات الدولية بصفة سكرتير ثالث في وزارة خارجية بلاده في العام 1991.

-تقلب في مناصب عدة قبل ان يعيّن سكرتير اول لسفارتي بلاده في تركيا واذربيجان في العام 2000.

-عمل سفيرا لبلاده في كل من سلوفينيا والبوسنة، واخيرا في مصر منذ العام 2017.

سفير جمهورية غينيا SORIBA CAMARA سوريبا كامارا

- من مواليد العام ،1955 متزوج واب لتسع ابناء.

-حائز على اجازة في علم الاقتصاد المالي من جامعة الجزائر.

-عمل في حقل التدريب وتدريس اللغة الفرنسية في المركز الفرنسي في مدينة جدة السعودية.

-عيّن سفيراً فوق العادة لجمهورية غينيا لدى مصر وقنصلا عاما في جدة.

-تقلّب في مناصب عدة، كما عمل استاذا في المدرسة الغينية لجدة واستاذ للغة الفرنسية في معهد عمر ادريس في الجزائر.

-يتقن الفرنسية والانكليزية والعربية.

سفير جمهورية بيلاروسيا YURI SLUKA يوري سلوكا

-من مواليد العام 1973، تخرج من كلية العلاقات الدولية في جامعة بيلاروسيا الحكومية.

-تقلب في مناصب ادارية عدة حيث شغل منصب السكرتير الثالث في سفارة بلاده في كازاخستان، وكذلك السكرتير الاول في القسم القنصلي لدى وزارة خارجية بلاده.

-ترأس قسم التحليل والتخطيط وتسهيل العمل الدبلوماسي والقنصلي لسفارات بيلاروسيا في وزارة خارجية بلاده.

-عين مستشارا رئيسيا لسفارة بلاده في اوكرانيا قبل ان يعين نائبا ثم رئيسا لقسم البروتوكول في وزارة خارجية بلاده.

-يتقن الانكليزية والفرنسية.

-متأهل وله ولدان.

سفير جمهورية اوغندا SAM MALE SEBULIBA سام مالي سيبوليبا

-تابع دراسات جامعية في جامعة كامبالا في اوغندا.

-يتقن الانكليزية والاوغندية والعربية.

-تقلب في مناصب عدة حيث عمل لدى مصرف اوغندا التجاري والمصرف الليبي العربي في اوغندا.

-عمل في السلك الدبلوماسي حيث تقلب في وظائف عدة وكان عضوا في المجلس الوطني للمقاومة الاوغندية بين العامين 1987 و1993.

-انتدب من قبل بلاده الى الجمعية العامة للاتحاد الاوروبي.