ضرب قاضٍ درزي ودعوات لتنحّي شيخ العقل!

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غرّد رئيس حزب "التوّحيد العربي" الوزير السابق وئام وهّاب عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً: "هل يقبل وليد بيك جنبلاط و(شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز) الشيخ نعيم حسن بضرب القاضي نصوح حيدر في محكمة الإستئناف الدرزية وعلى رأسه العمامة؟ سؤال بسيط. وأين مشايخنا من ذلك؟ آن الآوان لتنحّي نعيم حسن وإفساح المجال أمام شيخ جديد يستحقّ الموقع".



من جهته، علّق رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان على الحادثة قائلاً عبر حسابه الخاص على "تويتر": "من رداءة الزمن أن تصل الأمور إلى هذا الدرك الفظيع من الانحطاط الأخلاقي والأدبي في أهم مؤسسات الطائفة وهي محكمة الاستئناف... من المعيب ما يحصل على كافة الأصعدة من مشيخة عقل ومجلس مذهبي وأوقاف...".



وأضاف: "لا يليق بِنَا كطائفة دينياً وزمنياً... كفى تلاعبا ًبمقدرات الدروز... كفى التلاعب بهيبتنا.... كفى التلاعب بمقدساتنا...".



ولاحقاً، غرّد رئيس "الحزب التقدّمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً: "أياً كانت الملابسات حول الالتباس الذي جرى في المحكمة المذهبية الدرزية فإنّ الأمر لا يعالج إلا بالهدوء والحوار والاعتذار عند الضرورة من الفريقين. أما مبدأ التشكيلات الذي كان قد طرحه الشيخ فيصل ناصرالدين فهو ضروري لحسن آداء القضاء واستغرب زجّ اسم الشيخ نعيم حسن في ما جرى".