مروجو مخدرات حاولوا الفرار من قوى الأمن في الصالومي.. ماذا حصل؟

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها انه دورية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية، اشتبهت امس في محلة الصالومي / ميرنا الشالوحي اشتبهت بسيارة نوع "كيا سيراتو" لون اسود بداخلها /3/ اشخاص يقومون بترويج المخدرات، ولدى توقيفهم، حاولوا الفرار فعمدت الدورية إلى إطلاق عدّة أعيرة نارية تحذيرية، بعدها حصل تضارب فيما بينهم، وتمكنت من توقيفهم، وهم كل من م. ز. (مواليد عام 2002، لبناني) وم. س. (مواليد عام 1986، سوري) وشخص مجهول الهوية، كونه لا يوجد بحوزته أوراق ثبوتية ، بجرم ترويج مخدرات، وضبطت بحوزتهم:

- /8/ أكياس بداخلها مادتي السالفيا والحشيشة.

- /42/ عبوة بلاستيكية تحتوي مادة بودرة الكوكايين.

- ظرف بداخله /14/ حبة فراولة.

- ظرف يحتوي /4/ حبات اكزاناكس.

- مبلغ مالي.

كما تم ضبط السيارة والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.