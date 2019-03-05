أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 5 آذار 2019

A + A -

البناء

تطرح المعلومات المتداولة عن فرار الآلاف من عناصر داعش من منطقة الباغوز في دير الزور نحو إدلب عبر منبج أسئلة كبيرة حول الدورين الأميركي والتركي في العملية تأكيداً للرعاية المستمرة من الطرفين لمهام داعش؟ وقالت مصادر سورية إنّ هذا الدور التركي والأميركي المعلوم والمكشوف من قبل يتخذ صفة خطيرة في هذه المرحلة لما يشير إليه من أنّ نوايا العبث بالأمن في سورية لا تزال هي البوصلة التي تحكم السياستين الأميركية والتركية رغم كلّ الحديث عن البحث عن مخرج من التورّط في سورية عبر إطارالعملية السياسية والحرب على الإرهاب…؟!

الجمهورية

تبين أن لقاء إنعقد أخيراً بين مسؤول كبير ووزير سابق لم ينته لى وفاق حول تولي األخير منصبا إقترحه لنفسه األمر الذي لم يحبذه هذا المسؤول.

لاحظت أوساط سياسية أن عرضا قدمته دولة عربية للبنان بمبادلة مادة حيوية لها بمادة حيوية أخرى يعاني منها منذ زمن لن تلاقي تجاوبا عند البعض لأنهم يجنون أموالا وفيرة منها وإذا أصبحت بين دولتين فإنهم سيخسرون.

تمنّت مرجعية حكومية سابقة على وزير سابق التريث والإجتماع به قبل إعلان قراره بالنسبة الى إستحقاق سياسي داهم، وكان ّالوزير المذكور قد أعلن نيته إعلان موقفه النهائي من هذا الإستحقاق في ذكرى سنوية قريبة.

اللواء

همس

ينشط وزير سابق لصياغة ورقة قواسم مشتركة، في محاولة، قد تكون الأخيرة، لإحياء قوى سيادية، تواجه تباعداً..

غمز

يتبارى حزب وتيار حليفان في منطقة شوفية، حول تقديم الخدمات، بما يُشكّل حساسيات عدّة بين القرى.

لغز

اشتكى متظلم في «موقع مهم» لمرجع من غير طائفته، متسلحاً «بحجة مذهبية»!