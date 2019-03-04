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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على أفضل ما يرام، تماما كما هي الحال مع غالبية القوى السياسية الراغبة في العمل معا من أجل الدفع بمشروع الدولة إلى الأمام. أما الاشتباك الإعلامي إذا حصل، فحدوده إعلامية، وسببه قد يكون سوء فهم، أو سوء تفسير، أو وضعا للأمور خارج السياق.

هذه هي الخلاصة التي يمكن التوصل إليها بعد يوم طويل من الاستنتاجات الخاطئة، أو ربما التمنيات، التي ذهب إليها البعض، قبل أن تأتي الحقائق لتكذب التأويلات، وتعيد الخيال الواسع إلى أرض الواقع.

وبناء عليه، الأنظار إلى تفعيل عمل المؤسسات على نطاق واسع هذا الأسبوع، سواء على صعيد السلطة التشريعية التي تستعد لجلسة تشريعية الأربعاء والخميس، على جدول أعمالها ستة وثلاثون بندا، او السلطة التنفيذية التي تلتئم الخميس، حيث من المتوقع أن تشهد أكبر تعاون بين الأطراف، من المرجح أن يترجم بتعيين اعضاء المجلس العسكري، كما اكد وزير الدفاع الياس بو صعب للـ "OTV".

واليوم برز من جديد كلام رئيس الجمهورية في موضوع مكافحة الفساد، حيث أكد بأن المعركة التي اعتقد البعض انها منسية... بدأت، وإن تأخرت بعض الشيء، مشددا على ربحها مهما بلغت التحديات، لا سيما وان لا حصانة لاحد مهما علا شأنه ولا تمييز.

وفي الموازاة، كان وزراء تكتل لبنان القوي الأحد عشر يعرضون لمشاريعهم للأيام المئة الأولى، وسط تأكيد الوزير جبران باسيل على أن وقف "البعزقة" يتطلب قرارا سياسيا كبيرا، وإلا سنكون أمام مشكل كبير، ولن نقف حينها متفرجين.

أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي يلاحق ملف التوظيف المخالف للقانون، فشدد اليوم على ان أي تساهل في موضوع الاصلاح هو موت.

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مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون لبنان"



تناغم اشتراعي - تنفيذي هذا الأسبوع بجلسة نيابية الأربعاء في سياق العقدالإستثنائي، وجلسة لمجلس الوزراء الخميس في إطار البحث في آليات تنفيذ مقررات سيدر، وسيتم خلالها تعيين أربعة أعضاء في المجلس العسكري وأمين عام مجلس الوزراء وفق ما كشفت مصادر وزارية.

توازياآلية تنفيذ مؤتمر سيدر محور جهود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في وقت تراجعت حدة السجالات التي تؤثر على عمل الحكومة، وعلى أموال سيدر وعلى سمعة لبنان في الخارج.

وعلم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد في اتصالات عدة ضرورة وضع حد للسجالات، والشروع في ما هو مفيد للبنان واللبنانيين.

ومع عودة رئيس المجلس النيابي نبيه بري من مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في عمان، ينتظر أن تكون هناك أبحاث حول مبادلة المياه اللبنانية بالكهرباء الأردني، وفق ما اتفق عليه الرئيس بري مع الملك عبدالله الثاني.

في الخارج الإهتزاز الجزائري مستمر في تظاهرات شعبية رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وثمة من يتوقع أن يصار الى تعديل دستوري وتمديد للرئيس الحالي لمدة سنة يكون بعدها انتخاب رئاسي من دون ترشح بوتفليقة.

وفي سوريا معارك في آخر جيب لداعش في الباغوز السورية، في وقت قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه بعد محادثات مع نظيره الروسي من السابق لآوانه إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية، وفتح السفارة في دمشق يعتمد على تقدم العملية السلمية، أما لافروف فرأى أن الهدف الرئيسي في هذه المرحلة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

لافروف كان زار الدوحة التي أعلنت عزمها شراء صواريخ أس 400.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



قبل أن يعود رأس الدبلوماسية البرلمانية اللبنانية الرئيس نبيه بري الى بيروت في الساعات القليلة المقبلة، صدحت مواقفه القوية ليس فقط في أروقة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان، بل ترددت أصداؤها على مساحة عربية أبعد ولا سيما أنها ارتقت لتلامس عمق الجرح العربي الممتد من فلسطين الى سوريا.

اللمسات الوطنية والقومية للرئيس بري ظهرت جلية في أجزاء كثيرة من البيان الختامي للمؤتمر.

رئيس المجلس النيابي اللبناني اعترض على سبيل المثال على عبارة "القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين العربية"، مشددا على القدس كاملة فحصد موقفه تأييدا جامعا ثم تعديلا للبند ذات الصلة بناء لطلبه.

وفي بند وقف التطبيع أشار الرئيس بري الى القرار الذي صدر عن قمة بيروت العربية عام 2002 "بوقف كل أشكال التطبيع مع اسرائيل حتى انسحاب العدو من كامل الأراضي المحتلة وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس".

ومرة أخرى لقي موقف الرئيس بري تأييدا واسعا، ولا سيما من رئيس الاتحاد عاطف الطراونة والوفد الفلسطيني.

أما الهموم اللبنانية التي حملها الرئيس بري الى الأردن فكانت عناوينها كثيرة وليس أقلها عودة النازحين السوريين، والمساعدة في موضوع ترسيم الحدود البحرية وتبادل فائض الكهرباء الأردنية بفائض المياه اللبنانية.

هذه الأفكار حصدت ترحيبا واسعا في لبنان وخصوصا في ما يتعلق بالتبادل الكهربائي - المائي، وهي تستحق المتابعة والبلورة بما يصب في مصلحة لبنان أولا وثانيا وأحد عشر كوكبا.

في الداخل ينتظر اللبنانيون أسبوعا برلمانيا غنيا، تتصدره جلسات لمجلس النواب من أبرز بنودها الستة والثلاثين التي وزع جدول أعمالها اليوم، تشكيل حصته في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب بما يحصن عملية مكافحة الفساد.

وفي البرلمان كانت لجنة المال اليوم على موعد مع وزير الاتصالات لمناقشة التوظيف المخالف في الإدارات التابعة لها، لكن لا الوزير حضر ولا أي ممثل لهيئة أوجيرو، فطارت جلسة اللجنة التي سيكون موعدها غدا مع وزارة التربية التي سبق أن تغيب وزيرها عن الجلسة السابقة.

على المستوى الحكومي لم يتم بعد تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، واللافت أن الجلسة المرتقبة سبقتها أجواء اعلامية متشنجة ليس على خط حزب الله تيار المستقبل فحسب، بل ايضا على خط التيار الوطني الحر - المستقبل، وذلك على خلفية الأموال الملتبس وضعها أثناء رئاسة فؤاد السنيورة الحكومة، ومن رحم هذه الأجواء موقف لمفتي الجمهورية من السرايا الحكومية: السنيورة خط أحمر.

وفي حمأة الاشتباك البرتقالي - الأزرق، استرعى الانتباه ما نشر عن اتصال رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل برئيس الحكومة وإبلاغه بأن المقدمة ذات الصلة التي وردت في محطة OTV مساء السبت هي اجتهاد شخصي، فهل سيكون هذا الاتصال كافيا للجم التشنجات؟.

في غضون ذلك كان رئيس الجمهورية يقول إن اللحظة مؤاتية للانطلاقة الفعلية للمعركة ضد الفساد وسنربحها ولا حصانة لأحد مهما علا شأنه.

أما ملف النازحين السوريين فهو ملف سيادي ولن نتراجع عن العمل لعودتهم، يضيف الرئيس ميشال عون الذي يستعد لزيارة موسكو حيث سيكون هذا الموضوع على رأس أولويات محادثاته مع الروس.

بعيدا من السياسة عملت شرطة مجلس النواب على إزالة بعض المكعبات الاسمنتية من محيط مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بإيعاز من الرئيس بري الأمر الذي سيترك أصداء ايجابية.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



"الحق على الإعلام " ... أو على الأقل ، سقف الخلاف في وسائل الإعلام ...

هكذا حاول كل من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر لملمة ذيول "حرب المقدمات" بين تلفزيون "أو تي في" وتلفزيون المستقبل .

لكن المحاولة لم تكن ناجحة كليا، هناك توضيحات غير معلنة أن ما حصل هو بين مقدمة في تلفزيون "او تي في" ومقدمة في تلفزيون المستقبل ...

لكن هذا الصراع له خلفيته منذ صدر كتاب "الإبراء المستحيل عام 2013 والذي كتب مقدمته العماد ميشال عون ... ثم جاء الرد من تيار المستقبل من خلال كتاب "الإفتراء في كتاب الإبراء" الذي ، وللمفارقة ، اعده الرئيس السنيورة بمعاونة بعض نواب المستقبل.

ولكن بين "الإبراء" و"الإفتراء" مسافة ست سنوات ، اصبح فيها العماد ميشال عون في قصر بعبدا ، وعاد فيها الرئيس سعد الحريري إلى السرايا ، فلماذا انفجرت إذا ؟

إذا كانت "الشراكة" هي التي تحكم العلاقة بين بيت الوسط وميرنا شالوحي ، فكيف تنفجر بين "الاو تي في" وتلفزيون "المستقبل"؟ هل طيف حزب الله والرئيس السنيورة هو الذي تقدم على التوافق؟

ما هو مؤكد ان التيار متمسك بالإبراء المستحيل، وأن المستقبل متمسك بأنه "افتراء" ، وبين الموقفين المتباعدين جاء التباين بين المقدمتين, لكن الطرفين محكومان بالتعايش, خصوصا في ظل الإستحقاقات الداهمة ، فهناك ترجمة مقررات "سيدر" وهناك "دجاجة التعيينات" التي ستبيض ذهبا لاسيما في وظائف الفئة الأولى ، فكيف يختلف المعنيون بها مباشرة؟ بالتأكيد ستكون هناك لملمة لأي خلاف, وحرص على تصويره أنه عابر.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل"



عدم إضاعة الوقت، والتأكيد على ضرورة الايمان بمؤسسات الدولة الدستورية، لإحداث الاصلاحات المطلوبة، محوران في الرهان على تحقيق الاصلاحات، للدخول في مندرجات مؤتمر سيدر.

وفي هذا السياق تأكيد لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد الطيف دريان من السراي الكبير، بأن موضوع محاربة الفساد أمر مهم وضروري في السعي لإقامة الدولة العادلة والقادرة، داعيا إلى معالجة هذه الملف ضمن مؤسسات الدولة، واضعا حدا للمزايدات السياسية بتأكيده أن الرئيس فؤاد السنيورة هو خط أحمر لأنه هو رجل دولة بامتياز.

وفي عز الحديث عن مكافحة الفساد، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على دور الهيئات الرقابية والقضائية. وقال: "عليها أن تقوم بواجباتها". أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فدعا إلى إصلاح ميزانية الدولة وإلا فان أموال سيدر ستصبح عبئا، معتبرا أن خفض الموازنة يأتي من خلال تخفيض العجز في قطاعي الكهرباء والاتصالات.

إقليميا، جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير التاكيد على أنه من المبكر الحديث عن فتح سفارة للسعودية في سوريا. وقال إن إعادة سوريا إلى الجامعة العربية "مرتبط بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية".

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



الخلافات التي تتوسع وتكبر بين اهل الدولة حول كل المسائل والملفات، من النأي بالنفس والتطبيع مع سوريا وعودة النازحين، مرورا بملفات الكهرباء والماء والنفايات واستخراج الغاز والنفط، وصولا الى محاربة الفساد، هل هي شاملة وعلمية، ام هي خاصة وانتقائية؟.

هذا الفيض من السلبيةلا يعطل عمل الحكومة فحسب، بل يعطل ماكينات الدولة ويدمر فرص سيدر ويخيف المليون سائح سعودي المتوقع مجيئهم الى لبنان هذا العام، وربما وصل الى حد تهديد السلم الاهلي.

هذا الواقع البركاني دفع اهل الحكم الى عقد هدنات شفوية ووقف الحملات الاعلامية، اهمها تنصل الوزير باسيل من مضمون مقدمة "او تي في" في اتصال بالرئيس الحريري.

الصمود المرجو للهدنات يمهد لازالة الاورام الحديثة الولادة، بما يعيد فتح ابواب العمل امام مجلس الوزراء، فتكون جلسته الثالثة ثابتة وبناءة وتبرهن ان حكومة الى العمل ذاهبة الى العمل.

وكان الوضع السجالي اخذ منحى طائفيا مذهبيا على خلفية التصويب على الرئيس السنيورة في ملف الفساد، الامر الذي دفع المفتي دريان الى الاعلان من السراي ان الرئيس السنيورة هو خط احمر.

تزامنا كان الرئيس ميشال عون يؤكد ان معركة محاربة الفساد تتعرض لمقاومة كما حصل في الايام الاخيرة لكننا مصممون على ربحها.

في اي حال جلسة مجلس الوزراء الخميس ستشكل الاختبار الاول لصمود الحكومة، ولدى قدرتها على تصحيح مسارها لملاقاة تحديات الاصلاح التي يفرضها مؤتمر سيدر، والا تكون البلاد انحرفت الى مسار انحداري شديد الخطورة.

على الصعيد المالي قال الوزير علي حسن خليل لل "او تي في" انه انجز موازنة 2019، وارسل الى الوزارات موازنات وزاراتهم لوضع الملاحظات، واذ شكى تضخم هذه الموازنات وضعف البنود الاصلاحية فيها، وهذا ما لاحظه المبعوث الفرنسي بيار دوكين. اكد خليل في المقابل ان الاصلاح لا يعني مطلقا فرض ضرائب جديدة على الناس.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"



كل الطرق والمحافل العربية والدولية، باتت تؤدي الى نتيجة بديهية، الثلاثي السعودي الاماراتي البحريني في مكان، والامة وخياراتها في مكان آخر، وكل ما هو خلاف ذلك مواقف استحصل عليها هؤلاء من بعض العرب بالترغيب او الترهيب..

مؤتمر البرلمانيين العرب آخر دليل على استشراس الثلاثي هذا لحماية التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، رغم رفض كل البرلمانيين الحاضرين، بمن فيهم من تقيم بلاده علاقات دبلوماسية ومعاهدات مع تل ابيب..

فلم هذا الدور الذي يلعبه هؤلاء؟ ولمصلحة من بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت بالذات؟ وان صدق رئيس مجلس الشورى السعودي المعين بامر ملكي، بتفريقه بين الشعوب والحكام، مطالبا بالابتعاد عن التوصيات للحكام بمنع التطبيع وابقائها توصية للشعوب، فان الاوفياء للقضية من برلمانيين مقاومين كالرئيس نبيه بري ونظرائه الكويتي والسوري وحتى الاردني، لم يدعوا لهؤلاء مساحة لرفع صوت التطبيع الذي وقع على نفوس المقدسيين وكل الفلسطينيين كوقع رصاص الصهاينة المحتلين.

ولن تعبر افكار هؤلاء نهر الاردن الممزوج بدماء الآلاف من شهداء القضية الفلسطينية، ولن ترحب حارات القدس واحياؤها بسياح السياسة القادمين على متن ناقلة ترامب الجديدة المسماة بصفقة القرن..

في لبنان لا صفقات ستغير المسار الهادر بمكافحة الفساد، ولا خطوط ستمنع القضاء من محاسبة المتورطين مهما علا شأنهم، فلا حصانة لاحد أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اللحظة مؤاتية اليوم لانطلاقة فعلية للمعركة ضد الفساد قال الرئيس، وسنربحها مهما بلغت التحديات..

والتحدي الاول ما بدأه البعض بنفض الغبار عن الجلابيب الطائفية والمذهبية لاستحضارها علها تنفع في تغطية من يثبت للرأي العام يوما بعد يوم، وممارسة بعد اخرى، انه شرب الشوربا واللبن، وتكاد تخنقه الحقائق والوثائق، والكلمة عند القضاء..

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



الفساد يصارع الطائفية .. فمن الأقوى؟ فلوثة الحمايات المذهبية دخلت طرفا على معركة لا دين لها ... وألبس الرئيس فؤاد السنيورة عباءة دار الفتوى والرجل الذي نفي نيابيا من صيدا يكاد اليوم " يولى " نيابة طرابلس لولا التزام المستقبل بالوعد لديما جمالي.

لكن الحرب على الفساد لا علاقة لها بكل ما يراد تحويره .. والأرقام التي ستكشفها الجديد في هذه النشرة ستبين أن الفساد والهدر وضياع المليارات قد تشاركت فيها كل الحكومات، منذ التسعينيات وحتى عام ألفين وسبعة عشر و"ما حدا ع راسو خيمة "، ووفقا لتدقيق مالي داخل الوزارة تبين أن هناك فواتير مسروقة، وأن قيمة الهبات غير المسجلة بين عامي سبعة وتسعين وألفين وعشرة بلغت نحو مليارين ونصف مليار دولار.

الهبات غير مسجلة سلف الموازنة لم تخضع لقانون المحاسبة العمومية، ومن ثم فإن الاموال المصروفة لم تعد إلى الخزينة نفقات موقتة . نفقت .. أموال لم تظهر في قطع الحساب.. قروض موزعة على وزارات .. وهبات ذهبت مع الريح وفي النتائج أن نحو سبعة وعشرين مليار دولار بين عامي ثلاثة وتسعين وألفين وسبعة عشر غير معروفة الصرف والوجهة، وبالتواريخ فإن الطريقة الملتوية ظلت متبعة حتى العام القريب .. وبيانات عام ألفين وسبعة عشر توثق عددا من المخالفات .. وذلك وفق جدول حصلت عليه الجديد وكان معدا ليرسل الى أحد المرجعيات السياسية الكبرى .

وتظهر الجداول أن مالية الدولة " سلة " مثقوبة .. فلماذا نعرت المسلة الرئيس السنيورة وحده من دون غيره من الرؤساء والوزراء الذين شهدت عهودهم " المزاريب" نفسها ؟

فمكافحة الفساد لا تحتاج الى استقدام جيوش طائفية جرارة، وكل ما تتطلبه هو الركون الى حكم القضاء لا استنفار العصبيات من جهة ولا الاستعانة بالدفتردار والخازندار في الجهة المقابلة .. وأول الذين نزعوا الحمية الطائفية عن معركة الفساد كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وافق على أن أول بند في الإصلاح يقتضي اتباع الاجراءات القانونية كما يجب، ولم يعد في إمكاننا أن نسكت عن أي أمر صغيرا كان أو كبيرا، ولكن جعجع سجل بأن الفصل الأول من مكافحة الحكومة للفساد أظهر عدم جدية، وشدد على أن " الإصلاحات يجب أن تبدأ بقطاعي الكهرباء والاتصالات وقال إن الأرقام تشير الى تضخم في التوظيف في إدارات الدولة، وعلينا سد عجز الخزينة وإلا فنحن ذاهبون للهلاك".

وإذا كان المفعول الرجعي في الحرب على الفساد قد أوقع ضحايا .. فماذا عن المفعول اللاحق والحرب الاستباقية على أموال مشاريع سيدر ؟

فالنائب حسن فضل الله هدر مجددا .. وأعلن أننا " رح نفلي النملة " فلا يبنوا آمالهم ولا الأحلام على أموال سيدر .. فكل ملف بملفه وكل مشروع بمشروعه و"ما حدا يزعل" لا صديق ولا حليف ولا خصم في السياسة والاولوية هي المال العام.