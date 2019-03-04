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ضربة جديدة لمروجي المخدرات في المتن

4
MARCH
2019
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في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لمكافحة ظاهرة تجارة وترويج المخدرات في جميع الأراضي اللبنانية، وفي سبيل الحد من هذه الظاهرة التي تطال آثارها السلبية شريحة كبيرة من الشباب اللبناني، كثفت القطعات التابعة لها جهودها لكشف المتورطين بالترويج وتوقيفهم بالجرم المشهود.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها دوريات هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أحد أهم الناشطين في ترويج المخدرات في منطقة المتن، ويدعى: 
- س. ع. (مواليد العام 1994، لبناني)
بتاريخ 23/2/2019، وبعد عملية متابعة دقيقة تمكنت قوة من شبعة المعلومات من رصده في محلة نهر الموت وهو يقوم ببيع المخدرات لاحد الزبائن، فتم توقيفه والزبون الذي تبين أنه يدعى: ح. ا. (مواليد العام 1999، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدرات.

بتفتيشهما ضبط بحوزة الأول مسدس حربي ومخدرات عبارة عن /5/ مظاريف باز كوكايين وكوكايين عادي، /29/ كيساً سالفيا، /6/ مغلفات من الكوكايين، ومبلغ مالي.

كما تم ضبط الدراجة الآلية المستخدمة من قبله في عمليات الترويج.
بالتحقيق معهما، اعترف الأول بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في منطقة المتن، واعترف الثاني بشراء المخدرات من الأول وترويجها وتأمين حاجته منها لتعاطيه الشخصي.
كما اعترفا بتورط المدعو: م. ا. (مواليد العام 1988، مكتوم القيد) معهما في قضايا المخدرات، وهو مطلوب للقضاء بـ/3/ ملاحقات عدلية بجرائم مخدرات وسرقة.
بتاريخ 25/2/2019، تم توقيف الاخير في منطقة برج حمود.
بالتحقيق معه اعترف بما نسب.
اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص مع المضبوط بناء على اشارته.

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