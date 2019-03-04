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بين المستقبل والتيار ... ماشي الحال واكتر

4
MARCH
2019
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على عكس ما خال البعض او يشتهي البعض الاخر، فبين المستقبل والتيار الوطني الحر ماشي الحال واكتر...فالتراشق الاعلامي عبر مقدمات الاخبار لم يتخذ بقرار قيادي ولم يستطع ان ينل من قوة العلاقة السياسية بين الطرفين :

حصر ما يحكي بالاعلام عن القرارات السياسية الكبيرة والتعاون الذي يجمع الطرفين ، وعن العلاقة الاكثر من جيدة بين الرئاسة الاولى والثالثىة، تماما كما اكد زميله غطاس خوري:

عندما تقول مقدمة المستقبل ان فؤاد السنيورة هو تيار المستقبل والحزب والموقع ورئاسة الحكومة والطائفة الا يستخدم المستقبل سلاح المذهبية لمنع محاسبة السنيورة نسأل خوري:

اما عن الابراء المستحيل الذي استحضرته المستقبل لتقول : بلوا واشربوا ميتو نسأل بو صعب:

رغم العبارات من العيار الثقيل التي استخدمت اعلاميا، يؤكد ممسكا ملف العلاقة بين المستقبل والتيار على امر واحد:

كلام بوصعب وخوري هذا اتى قبل ورود معلومات تأكدت عن اتصال اجراه رئيس التيار جبران باسيل برئيس الحكومة صب في مضمونه بخانة ما قاله بوصعب اعلاه بان المقدمة لم تأت بقرار سياسي ويدعو لحصر الخلاف وعدم تمدده او توظيفه سياسيا!


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