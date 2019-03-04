A + A -

العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على أفضل ما يرام، تماماً كما هي الحال مع غالبية القوى السياسية الراغبة في العمل معاً من أجل الدفع بمشروع الدولة إلى الأمام. أما الاشتباك الإعلامي إذا حصل، فحدوده إعلامية، وسببه قد يكون سوء فهم، أو سوء تفسير، أو وضعاً للأمور خارج السياق.



هذه هي الخلاصة التي يمكن التوصل إليها بعد يوم طويل من الاستنتاجات الخاطئة، أو ربما التمنيات، التي ذهب إليها البعض، قبل أن تأتي الحقائق لتكذِّب التأويلات، وتعيد الخيال الواسع إلى أرض الواقع.



وبناء عليه، الأنظار إلى تفعيل عمل المؤسسات على نطاق واسع هذا الأسبوع، سواء على صعيد السلطة التشريعية التي تستعد لجلسة تشريعية الأربعاء والخميس، على جدول أعمالها ستة وثلاثون بنداً، او السلطة التنفيذية التي تلتئم الخميس، حيث من المتوقع أن تشهد أكبر تعاون بين الأطراف، من المرجِّح أن يترجم بتعيين اعضاء المجلس العسكري، كما اكد وزير الدفاع الياس بو صعب للـ OTV.



واليوم برز من جديد كلام رئيس الجمهورية في موضوع مكافحة الفساد، حيث أكد بأن المعركة التي اعتقد البعض انها منسية... بدأت، وإن تأخرت بعض الشيء، مشدداً على ربحها مهما بلغت التحديات، لا سيما وان لا حصانة لاحد مهما علا شأنه ولا تمييز.



وفي الموازاة، كان وزراء تكتل لبنان القوي الأحد عشر يعرضون لمشاريعهم للأيام المئة الأولى، وسط تأكيد الوزير جبران باسيل على أن وقف "البعزقة" يتطلب قراراً سياسياً كبيراً، وإلا سنكون أمام مشكل كبير، ولن نقف حينها متفرجين.



أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي يلاحق ملف التوظيف المخالف للقانون، فشدد اليوم على ان أي تساهل في موضوع الاصلاح هو موت.